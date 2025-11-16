20 de noviembre: Día de la Revolución Mexicana

Este 20 de noviembre de 2025 marca el 115 aniversario del inicio de la Revolución Mexicana, un movimiento crucial que cambió el rumbo de la historia nacional. La efeméride recuerda el llamado al levantamiento armado lanzado por Francisco I. Madero en 1910, a través del Plan de San Luis, para derrocar la prolongada dictadura porfirista.

Actividades por el aniversario del inicio de la Revolución

Aunque la Ley Federal del Trabajo traslada el descanso oficial al lunes 17 de noviembre, el jueves 20 será escenario de importantes actos cívico-militares, culturales y logísticos. A continuación, te mostramos algunos que se desarrollarán en algunas entidades del país:

Ciudad de México

Estará vigente un desfile conmemorativo que partirá desde el Zócalo hacia Campo Marte, recorriendo avenidas como Reforma y Eje Central.

Las autoridades capitalinas han preparado un operativo de seguridad, con cierres viales y modificaciones en el transporte público.

Los sistemas de transporte como el Metro, Metrobús, Cablebús y Tren Ligero operarán con horario de día festivo.

Nuevo León

El Gobierno de Nuevo León convoca a la ciudadanía al tradicional desfile cívico-deportivo-militar para conmemorar este aniversario revolucionario.

El desfile arrancará en la Explanada de los Héroes y recorrerá las principales calles del centro de Monterrey.

Participarán estudiantes, corporaciones de seguridad, instituciones castrenses y agrupamientos civiles, algunos vestidos con atuendos alusivos a la Revolución.

Guadalajara

Habrá un Desfile Cívico-Deportivo del 20 de noviembre comenzará a las 10:00 horas, luego de un protocolo con autoridades desde las 8:30 horas.

El punto de partida es la intersección de la Av. Mariano Otero con Av. Agustín Yáñez; la ruta seguirá por Av. Chapultepec y Av. México.

Se espera un desfile colorido con contingentes escolares, militares y civiles. En años anteriores han participado asociaciones como la de charros, personal de seguridad y alumnos de la universidad local.

Habrá cierre total de vialidades desde temprana hora, para facilitar el paso del desfile.

Querétaro