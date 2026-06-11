Ciencia mexicana revoluciona la seguridad de las transfusiones de sangre

En el marco del Día Mundial del Donante de Sangre, que se conmemora el próximo 14 de junio, la empresa de tecnología médica BD (Becton, Dickinson and Company) y un destacado grupo de especialistas mexicanos presentaron una rigurosa evidencia científica que promete transformar los protocolos de recolección sanguínea.

El estudio demuestra cómo una adecuada antisepsia de la piel antes de la extracción no solo reduce drásticamente el riesgo de contaminación bacteriana, sino que optimiza la seguridad transfusional y protege un recurso crítico para el sistema de salud.

Hasta hoy la contaminación por bacterias se mantiene como una de las causas principales para el descarte de componentes sanguíneos en los centros médicos. Este problema afecta severamente la disponibilidad de unidades para pacientes en estado crítico, genera importantes sobrecostos financieros para las instituciones sanitarias y frustra el esfuerzo de los donantes al disminuir el aprovechamiento real de la sangre recolectada.

Métricas de la Organización Mundial de la Salud (OMS) sitúan a México con una tasa de suministro de apenas 12 donaciones por cada mil habitantes, operando a través de una infraestructura compuesta por más de 570 bancos de sangre. Ante un volumen de captación limitado, erradicar pérdidas de tejido hemático por causas enteramente prevenibles se vuelve un imperativo logístico y ético.

Evaluación clínica de soluciones antisépticas

El estudio titulado “Evaluación in situ e in vitro de dos antisépticos para Banco de Sangre basados en gluconato de clorhexidina/alcohol isopropílico y yodopovidona” fue liderado por el doctor Juan Manuel Bello-López, reconocido científico e integrante del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores (SNII). La investigación, desarrollada entre octubre de 2022 y febrero de 2023, fue publicada formalmente en la revista científica internacional Transfusion and Apheresis Science.

El protocolo clínico comparó dos de los esquemas de antisepsia más utilizados en la red hospitalaria: por un lado, una solución combinada de gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% dosificada mediante un aplicador estéril desechable; por el otro, la tradicional povidona yodada suministrada en envases a granel. El análisis evaluó de forma rigurosa la respuesta microbiológica en la piel del brazo de 150 donadores por cada grupo de estudio.

Los resultados clínicos arrojaron una diferencia contundente en favor del primer esquema. Tras la intervención, el 100% de los donadores tratados con la combinación de clorhexidina y alcohol isopropílico (150 casos) quedó completamente libre de crecimiento bacteriano. En contraste, el grupo sanitizado con povidona yodada a granel reflejó una preocupante tasa de contaminación del 74%, con desarrollo bacteriano detectable en 111 de las muestras analizadas.

“Los pacientes serán los principales beneficiarios de estos hallazgos, ya que el uso de métodos de antisepsia más eficaces contribuye a que la sangre destinada a transfusión se encuentre libre de contaminantes bacterianos asociados a infecciones potencialmente graves. Además, estas medidas favorecen una utilización más eficiente de los recursos hospitalarios”, detalló el doctor Bello-López.

El especialista enfatizó que estos hallazgos proporcionan un sustento científico sólido e impostergable para actualizar los manuales de procedimientos y protocolos de antisepsia aplicados en las punciones venosas de los bancos de sangre del país. Bello-López recomendó transicionar de forma prioritaria hacia tecnologías basadas en sistemas estériles cerrados y de un solo uso, disminuyendo con ello el error humano y la manipulación que favorece la contaminación cruzada.

Estandarización tecnológica para la salud pública

“La adopción de mejores prácticas de antisepsia tiene el potencial de incrementar la seguridad de los procesos de donación y transfusión, preservar un mayor número de unidades aptas para uso clínico y contribuir a disminuir la carga asistencial y económica asociada a infecciones prevenibles”, puntualizó el doctor Gabriel García Correa, gerente clínico y de consultoría de BD México.

Tecnologías médicas como ChloraPrep, que integran gluconato de clorhexidina al 2% y alcohol isopropílico al 70% en una solución estéril autocontenida de un solo uso, eliminan la necesidad de contacto directo con el sitio de punción del paciente. Ante las exigencias del sistema de salud contemporáneo, este tipo de herramientas estandariza los procesos analíticos y clínicos previos a las tomas de muestras, transfusiones y hemocultivos, consolidándose como un escudo indispensable para resguardar la salud pública y optimizar los recursos hospitalarios de México.