Cannes 2026: fechas, películas y todo lo que debes saber del festival

El Festival de Cannes 2026 se perfila como uno de los eventos cinematográficos más relevantes del año, al reunir a directores consagrados y nuevas voces del cine internacional. Al considerarse como un termómetro rumbo a los premios Oscar, el certamen vuelve a colocar a la industria global en el centro de atención.

La edición número 79 se celebrará del 12 al 23 de mayo en la ciudad francesa de Cannes, en la emblemática Riviera. Durante esos días, el festival concentrará estrenos mundiales, alfombra roja y debates sobre el rumbo del cine contemporáneo.

La edición 2026 destaca por una menor presencia de grandes producciones de Hollywood y una apuesta clara por el cine de autor y propuestas independientes, lo que consolida a Cannes como plataforma de cine artístico y de riesgo.

Secciones paralelas como “Un Certain Regard” impulsan a nuevos talentos, con películas que exploran narrativas experimentales y temas contemporáneos, siendo que el festival también funciona como una vitrina para futuros contendientes a premios internacionales.

Fechas, sede y organización

El festival mantiene su tradicional calendario primaveral, con actividades que se extienden durante casi dos semanas. La inauguración y clausura estarán acompañadas de proyecciones especiales y ceremonias que marcan el ritmo del evento.

El jurado de la competencia principal estará presidido por el cineasta surcoreano Park Chan-wook, reconocido por su estilo visual y narrativo. Su designación refuerza el carácter internacional del festival.

Además, la edición 2026 contempla homenajes con la Palma de Oro honorífica para figuras como Peter Jackson y Barbra Streisand, lo que añade un componente histórico al encuentro. El anuncio de la selección oficial fue el 9 de abril, como parte del calendario habitual que anticipa las películas que competirán por el máximo galardón del festival.

Películas en competencia

La competencia por la Palma de Oro se marca por una fuerte presencia de cine de autor y producciones internacionales. Destacan nombres consolidados que regresan al certamen con nuevas propuestas.

Entre las películas seleccionadas figuran obras como Amarga Navidad de Pedro Almodóvar, Fjord de Cristian Mungiu, The Man I Love de Ira Sachs y Sheep in te Box de Hirokazu Kore-eda.

También compiten títulos como Fatherland de Paweł Pawlikowski, Moulin de László Nemes y Parallel Tales de Asghar Farhadi, lo que confirma una alineación de alto nivel artístico. En el caso del cine hispanohablante, destaca la presencia de tres producciones españolas en competencia, un hecho poco común que refleja su creciente peso en la industria.