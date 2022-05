Más de 1,500 pasantes de medicina y cerca de 15,000 médicos residentes, estudiantes de los posgrados de especialidad de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), estuvieron presentes durante los terribles meses del azote de la pandemia de Covid-19 en nuestro país “mostrando gran profesionalismo, empatía y dedicación en jornadas extenuantes de trabajo, no obstante los riesgos a su salud y la de sus allegados y familiares”.

Esta fue parte de la respuesta que esta noche dio la UNAM de manera pública al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, quien durante la conferencia matutina, a propósito del convenio firmado recientemente con Cuba para el aporte de servicios en nuestro país de médicos cubanos, se expresó sobre el trabajo del personal de la salud mexicano durante la emergencia sanitaria:

“Los médicos, las enfermeras, la mayoría arriesgó la vida en la pandemia, hicieron algo extraordinario. Ah, pero hay una élite que tiene un pensamiento retrograda”, dijo el primero mandatario y de inmediato hizo referencia de la institución educativa:

“Es como el caso, con todo respeto, de mi alma mater, de la UNAM. Y como yo siempre digo lo que pienso, no me voy a callar, a reclamarles de que enfrentamos la pandemia y, en vez de convocar a todos los médicos estudiantes a enfrentarla, a ayudar, se fueron a sus casas. Eso no deben hacer las universidades, ni públicas ni privadas, pero mucho menos las públicas y mucho menos la UNAM, pero entiendo”.

La UNAM informa en relación con la actividad de los estudiantes de las licenciaturas de Medicina y alumnos de los posgrados de especialidades médicas de la UNAM, durante los meses de la pandemia por #COVID19 > https://t.co/V7OINnTn4H pic.twitter.com/A6CZBy4Rhs — UNAM (@UNAM_MX) May 17, 2022

La respuesta de la UNAM

Ante tales afirmaciones, la máxima casa de estudios inició su respuesta con lo siguiente:

“Recientemente, en forma pública, se ha cuestionado la labor de nuestros estudiantes durante la pandemia, sugiriéndose que la Universidad Nacional Autónoma de México impidió a las y los alumnos, en sus diferentes grados académicos, participar con las autoridades sanitarias federales y locales en la lucha para la superación de la crisis sanitaria que tantas vidas cobró en nuestro país”.

Acto seguido, precisó que fue la autoridad sanitaria la que en marzo de 2020 suspendió todas las actividades de los ciclos clínicos de pregrado, solicitando a los directores y directoras de Hospitales y Jurisdicciones sanitarias que los estudiantes no acudieran a las instituciones de salud.

Asimismo, amplía la institución a través de un comunicado, se impidió el acceso a los internos de pregrado en los hospitales del primer y segundo nivel de atención, por lo que “la Universidad se apegó a estas medidas instruidas por la autoridad sanitaria y por considerarlas pertinentes para contener contagios y proteger la salud”.

Además, indica que los pasantes del servicio social que se encontraban en unidades hospitalarias durante ese periodo delicado, por instrucciones de las propias autoridades, fueron trasladados a centros de salud para tomar parte del Programa Nacional de Salud, mientras que los pasantes en áreas rurales continuaron con su labor pese a las carencias en las poblaciones y los efectos de la pandemia “en la población rural marginada”.

Por si fuera poco, la UNAM precisó que participó en la operación médica de la Unidad Temporal Covid-19, de Citibanamex, donde médicos pasantes y egresados atendieron a alrededor de 9,000 pacientes. Además de que personal médico universitario realizó 23,000 pruebas de Covid-19 en distintas sedes de la Ciudad de México.

“Fueron adquiridos y distribuidos 4,700 respiradores y entregados 1.3 millones de kits en 300 hospitales del país, así como 2.6 millones de cubrebocas. Conjuntamente con Fundación UNAM se hizo entrega de más de 800,000 kits a profesionales de la salud de instituciones públicas de toda la República”, sin considerar que diversas sedes universitarias fueron habilitadas como centro de vacunación.

kg