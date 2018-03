Desde que Concha León Portilla cumplió 50, comenzó a darse cuenta de que las personas de la tercera edad eran un público que necesitaba atención. Es por eso que ocho años después se lanzó con un proyecto radiofónico llamado ?Enlace 50, que se transmite por MVS Radio, donde todos los sábados habla sobre diversos temas de interés general para dicho sector.

Cada vez estamos más sanos, somos más activos y estamos más preparados. La sociedad no está lista para recibir a la generación de Baby Boomers, a todas las personas que queremos seguir trabajando, porque tenemos talentos y queremos aplicarlos , nos comenta Concha, la conductora y creadora del programa.

Para Concha, la sociedad debe estar preparada porque no hay nada más caro que una persona triste, tanto en términos económicos como familiares y personales.

Es difícil cuando no tienes un por qué y un para qué. La pirámide poblacional se está invirtiendo. Para el 2030, uno de cada ocho habitantes tendrá más de 60 años. Y para el 2050 será uno de cada cuatro. Y aunque esto suene lejos, está más cerca de lo que creemos y estamos a tiempo de prepararnos. La ciencia nos ha conseguido 30 años de vida más. Y lo peor es que 60% de las personas de la tercera edad no tiene pensión y seguros de vida. Un 40% de los hijos mantiene a sus papás, al tiempo que mantienen a sus hijos de prepa o secundaria .

El objetivo de Enlace 50 es crear una comunidad que enlace a los adultos en plenitud con proyectos, amigos, pasiones en común, voluntariados y temas de salud, para que ellos se cuiden o también con personas expertas en su cuidado.

Enlace 50 va dirigido a un público de 50 años en adelante. Al preguntarle a Concha por qué desde los 50, nos respondió lo siguiente: Tú no te puedes convertir en un buen viejo de un día para otro. Si no tomas conciencia de que debes reinventarte va a estar muy complicado. Los mayas dicen que a los 52 vuelves a nacer, es una buena edad para reinventarte. Si no te reinventas, un día te corren del trabajo y no vas a encontrar una oportunidad .

Concha tiene experiencia trabajando con adultos mayores. Desde hace cuatro años da clases en el Centro Comunitario Santa Fe, con mujeres que rondan los 75 años. Doy una clase que se llama ‘La aventura de escribir’, para mujeres que desean contar su historias. Llegaron apenas escribiendo su nombre con mucho trabajo. Ahora ya tenemos dos libros de sus cuentos e historias .

A pesar de que Concha está satisfecha con su programa, comenta que es complicado que los patrocinadores volteen a verla: ¿Cuántos anuncios hay para mayores de 60? Las agencias de publicidad van a tener que voltear a ver, porque no les va a quedar otra. Y va a haber un cambio de valores. La gente de 60 u 80 años estrena una edad que no tiene nombre, es decir, la adolescencia surgió en los 50, antes de los 15 años eras niño y después, adulto. ¿Cómo les vamos a decir a los que tienen entre 60 y 80? Porque en España ya hablan de una cuarta edad que va de 80 a 100 años .

Por último, Concha agregó lo siguiente: Hay que poner atención en lo que está pasando. La vida no debe verse como un arco en el que naces, creces y llegas a una cima y vas para abajo, sino como una escalera, porque lo único que no deja de crecer es el espíritu. No se trata de algo romántico porque sí, te enfermas y mueres, pero lo importante es que puedes crecer hasta este último momento .

Enlace 50 se transmite los sábados en MVS Radio de 13 a 14 horas.

@fausto_ponce