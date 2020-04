Por primera vez en la historia y solamente para el ciclo de este año, las películas con estrenos vía streaming podrán ser elegibles para los premios Oscar sin necesidad de estrenarse en las salas de cine.

Así lo anunció la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMPAS, por su sigla en inglés), después de que el comité se reuniera el martes para reconfigurar los criterios de selección de cintas de cara a la edición 93 de los premios Oscar, que se llevará acabo después de un año en el que gran cantidad de filmes han tenido o tendrán que replantear sus estrenos, ya sea postergando o bien estrenando en plataformas de visualización remota.

“La devastadora pandemia por covid-19 obligó al cierre de todos los cines en Los Ángeles a partir del lunes 16 de marzo. Las reglas actuales de los Premios de la Academia requieren que una cinta se proyecte en una sala de cine comercial en Los Ángeles para calificar en la competencia, por al menos siete días consecutivos, durante los cuales debe haber proyecciones al menos tres veces al día”, explica el máximo organismo para el séptimo arte en Hollywood; sin embargo, “hasta nuevo aviso, y sólo para la edición 93 de los premios, las películas que tenían un estreno en cines previamente acordado, pero tuvieron que estrenarse vía streaming o bajo demanda, pueden calificar a Mejor película y categorías especializadas”.

Aclaró que una vez que los teatros estén habilitados para reabrir y ofrecer funciones habituales, esta excepción en la regla ya no será aplicable, por lo que las cintas programadas para sus estrenos en cines deberán someterse a las reglas generales.

“La Academia cree firmemente que no hay mejor manera de experimentar la magia de las películas que verlas en el cine. Nuestro compromiso con eso no ha cambiado y es inquebrantable. No obstante, la trágica pandemia de covid-19 requiere de una excepción temporal en nuestras reglas de elegibilidad para los premios”, declaró David Rubin, presidente de La Academia.

Asimismo, confirmó que aquellos festivales cuyas actividades presenciales se tengan que cancelar para la prevención de la propagación del virus podrán ofrecer su programación a través de sus páginas oficiales y ponerlas a disposición de un público que tendrá que pagar por las funciones. Esto no afectará la elegibilidad de las cintas para la próxima edición de los Oscar.

Además de ello, se confirmaron algunos cambios en las reglas, entre ellos destaca que las dos categorías de sonido, Mezcla de sonido y Edición de sonido, se fusionarán en una misma.

La próxima edición de los Premios de la Academia está planeada para llevarse a cabo el domingo 28 de febrero de 2020.