La bicicleta ha sido la clave para el proyecto de Joséphine Dorr. Pedalear entre colonias ha sido el método más efectivo para optimizar su tiempo y transportarse de una galería a otra, de la inauguración de una exposición fotográfica en la Galería Patricia Conde, en la San Miguel Chapultepec, por mencionar un ejemplo, a la apertura de una exposición en la OMR, en la Roma Norte.

Nada más el pasado martes 5 de febrero, el día en el que no nada más muchas de las más influyentes galerías de la ciudad, sino el grueso de los espacios independientes, inauguraron nuevas exposiciones en el marco de la semana más cuantiosa para las artes en la ciudad, Joséphine cubrió casi una decena de aperturas. Asegura que la bicicleta fue fundamental.

Dorr es directora fundadora de Onda MX, una plataforma para la difusión de las artes visuales en activo en la Ciudad de México, a través del mapeo de sus espacios expositivos: galerías, espacios independientes, sedes pop-up, pero también es un espacio único en el que el público interesado en la creación plástica contemporánea puede encontrar información de primera mano sobre lo expuesto y permanecer actualizada sobre lo nuevo.

Si bien hay carteleras para las distintas disciplinas artísticas de los espacios dependientes de los gobiernos de la ciudad y federal, hasta antes de Onda MX no había una plataforma pensada como guía para toda la convulsa oferta artística visual en la ciudad.

No había nada igual

Dorr, licenciada en Historia del arte y maestra en Comercio internacional de origen francés, con experiencia en casas de subastas y fundaciones de arte contemporáneo, tuvo su primer contacto con la Ciudad de México en septiembre del 2017. Ese momento histórico fue determinante para su emprendimiento.

“Vine porque leí muchos artículos sobre la escena artística de la Ciudad de México. Llegué unas horas después del temblor (del 19 de septiembre). Vine al principio para buscar un trabajo en el arte, como coordinadora de exposiciones. Eso es lo que hacía en París. Pero llegué en un momento en el que, por la tragedia, era imposible contactar a la gente. Mientras las galerías empezaban a abrir sus puertas de nueva cuenta, me dio tiempo de investigar quiénes eran los actores, los distintos espacios y los artistas que trabajaban en la ciudad. Me di cuenta de que era bastante difícil encontrar información: no había una guía o al menos un directorio”.

Argumenta que si bien en su búsqueda encontró en internet algunos intentos de mapear los espacios expositivos, éstos no tenían actualizaciones y mucho menos proveían de información útil. Entonces supo identificar el área de oportunidad y decidió empezar con un proyecto formal con nada más que la ayuda de un par de diseñadores y un programador web.

El sitio web ondamx.art se lanzó en mayo del 2018. El objetivo, lo dicho, era crear tanto un directorio como un calendario, lo más completo posible, siempre actualizado con los eventos artísticos en la ciudad. Ahora, a poco menos de un año de su lanzamiento, repasa la fundadora, “ya logramos generar algo bastante amplio, puesto que ya trabajamos con la mayoría de las galerías y espacios independientes”.

Visión de proyecto

Entre noviembre y diciembre del año pasado, Onda MX lanzó una campaña de fondeo a través de Kickstarter para financiar la creación de una aplicación complementaria con un sitio web más dinámico. No sólo eso, con una visión a mediano plazo, se pretende que el proyecto cambie de ser solamente uno de difusión a uno también de crítica formal colaborativa, con contenidos de fondo y oferta multimedia.

En adhesión a lo anterior, se pretende gestar y promover recorridos por los estudios de los artistas residentes de la ciudad, ya sea agrupados por su vínculo geográfico o temático. Esto, sostiene la fundadora, “porque es muy importante dar a conocer el proceso de creación de la obra: cuál es el entorno en el cual el artista crea, cuáles son las problemáticas que le interesan. Eso te da claves para entender su arte”.

Cuenta que, como respuesta a esta visión de proyecto, más de 180 patrocinadores lograron el financiamiento. De ellos, alrededor de 30 artistas sumaron esfuerzos con la donación de obras; tanto jóvenes, como Rodrigo Echeverría, Ana Segovia o Allan Villavicencio, como consolidados, en el caso de creadores como Martín Soto Climent.

Confirma que ahora mismo ya se encuentra en desarrollo la aplicación y prevé su lanzamiento, junto con parte de los programas aquí mencionados, durante los últimos días del mayo próximo.

Por lo pronto, recuenta, la plataforma cuenta en promedio con 400 consultas diarias y tiene mapeados alrededor de 55 galerías y espacios expositivos, aunque, aclara, la cantidad fluctúa por los proyectos nómadas y emergentes.

Pero Dorr tiene un pendiente muy claro: incorporar a los museos a la plataforma. Esta convencida de que sin ellos no está completa. Pretende que absolutamente toda la oferta de artes visuales en la ciudad sea concentrada y actualizada en el mismo lugar. La apuesta, vislumbra, es que en la semana del arte del 2020 Onda MX sea el referente para enterarse de lo que sucede en todas las latitudes de la ciudad.

Lo que dice al arte

A bordo de su bicicleta, Joséphine Dorr ha recorrido la gran mayoría de las exposiciones vigentes de la ciudad. De ellas, relata, le ha sido posible identificar los grandes ejes temáticos que son preocupaciones del artista mexicano o residido en México: “diría la violencia, la identidad de género, la noción de frontera filosófica o real. Creo que también hay muchos pintores trabajando con la figuración”.

Confirma que una de las particularidades de la escena artística del país son las tantas iniciativas colaborativas entre colectivos creadores y con lugares de trabajo. “Todo parece posible aquí. Puedes innovar y sorprender más fácilmente”, reflexiona.

Acota que, a diferencia de otras de las capitales del arte, las esferas de los involucrados en el proceso artístico en México son plurales; es decir, que en una inauguración, feria o fiesta, es posible encontrarse lo mismo con los artistas en ciernes que con los grandes galeristas y coleccionistas, lo cual, asegura, suma al proceso de democratización del arte.

