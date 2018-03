No, no tengo presión. La nominación en sí ya es muy especial, y, si me lo llevo, pues obvio no me voy a quejar. Pero para mí es un tiempo muy bonito, es como una fiesta, y más que nada es una oportunidad de seguir hablando y promoviendo la película, que es muy potente y muy emocional , señaló Rodrigo Prieto, quien tiene una nominación al Óscar por Silence, película de Martin Scorsese.

Si gana, el fotógrafo mexicano aseguró en conferencia de prensa que no escribiría nada político: No planeo en mi discurso hablar de política, creo que el arte se defiende por sí solo y Silencio habla de temas como la segregación, el colonialismo, las culturas, separación y temas que hoy se están discutiendo .

Éste es el cuarto año consecutivo en el que un mexicano está nominado al Óscar en la categoría de Mejor Cinematografía, premio que ha ganado tres veces Emmanuel Lubezki (2014, 2015 y 2016).

Una película silenciosa

Scorsese tiene un lenguaje muy particular en sus películas, pero en Silencio no. De hecho, él no sabía bien si filmarla con su estilo de siempre o hacer algo más callado a nivel visual, y creo que se tomó una buena decisión y fue un reto hacer la película así , explicó Prieto.

Martín Scorsese cuenta la historia de dos misioneros jesuitas portugueses y su viaje a Japón en busca de su mentor, quien está desaparecido. La película no levantó demasiadas críticas buenas, pero el trabajo de Prieto llamó la atención de la academia.

Scorsese me dijo que la fe siempre ha sido un tema que lo ha movido y le interesaba; para mí también era una oportunidad de meditar sobre eso; la imposición de una religión y el resultado de todo eso , comentó el fotógrafo, quien se enteró de su nominación al Óscar ocho horas después, pues viajaba en avión hacia Taiwán.

Silencio fue producida por el mexicano Gastón Pavlovich, quien hasta ese día sólo había producido El Estudiante en México.

Al respecto, dijo: Fui un candidato más. A Scorsese se le habían caído varios inversionistas, y pues después de varias pláticas me aceptó, y yo, feliz. Silencio es una de las producciones más difíciles en la carrera de Scorsese, de hecho, esperó 28 años para filmarla, y sin duda fue una tarea titánica para todos, que incluso empezó con un accidente, y la producción estuvo a punto de detenerse, pero afortunadamente pudimos continuar .

Sobre el carácter del cineasta Martin Scorsese, Rodrigo Prieto opinó: Es muy agradable, lo conocí en su casa y de inmediato me hizo sentir cómodo, hablamos de muchas cosas y continuó en el trabajo. Digo, sí es muy riguroso en lo que busca en la actuación o movimiento de cámaras y está contento de estar en su ambiente .

Durante la conferencia de prensa los organizadores evitaron que el fotógrafo Rodrigo Prieto contestara preguntas sobre Donald Trump o temas políticos. Les pido se concentren en la película , dijeron.

Por lo que Prieto sólo habló de su relación con Scorsese, de Silencio y el tema del filme. Yo creo que le irá bien en México por el tema y la manera en la que se tocan cuestiones religiosas .

Por otra parte, Prieto aseguró que tiene un proyecto personal para una película, pero no sé cuánto tarde en dirigir; digamos que está en desarrollo y yo voy a seguir fotografiando .

La próxima película de Scorsese, Rodrigo Prieto y Gastón Pavlovich será The Irishman.

Scorsese está muy emocionado por el proyecto y de contar con Robert de Niro y Al Pacino, entre otros, y puedo decir que ya estamos en la yarda 99 para anunciar la fecha de filmación, por lo que estaré muy ocupado los próximos meses , adelantó Gastón.

Silencio se estrena el 24 de febrero en México.

