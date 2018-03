Hasta ahora, ninguno de los candidatos a la presidencia de la República se ha pronunciado sobre temas culturales y es urgente que se informen y lo hagan de forma inmediata.

“Parece que padecen ‘autismo’ respecto del tema cultural y lo demuestra la ausencia de un posicionamiento en la materia. Pronto les haremos llegar una carta firmada por expertos, artistas, promotores, trabajadores… para invitarlos a debatir y que nos escuchen”, es la petición que se ha hecho durante las mesas del Ventiladero Cultural que se realizan en Casa Rafael de La Universidad Autónoma Metropolitana (UAM); con la coordinación del Grupo de Reflexión sobre Economía y Cultura (GRECU) y Editarte.

“Creemos que los candidatos a la presidencia deberían de pronunciarse ante el tema cultural; nosotros queremos que las reflexiones vertidas en el libro ¡Es la reforma cultural, presidente! Propuestas para el sexenio 2018-2034, coordinado por Eduardo Cruz Vázquez, les sirvan y pudieran revisar el contenido de estos encuentros; podemos asegurar que contribuirán para que los candidatos construyan un plan nacional de desarrollo y uno sectorial de cultura”.

El miércoles por la noche se realizó la quinta jornada del Ventiladero Cultural, con la presencia de Víctor Ugalde (Cineasta), Santiago Espinosa (Curador), Antonio Mier (especialista cultural) y Carlos Anaya, presidente de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana quienes debatieron sobre el tema: “Una Secretaría de Economía con cultura”.

“Estoy seguro que si desde la década de los años sesenta se hubiese invertido de manera más consistente en programas de creación cultura y educativos, no sólo tendríamos muchas más orquestas, más escritores, creadores, escuelas etc. Con una política de inversión en la cultura se hubieran minimizado muchos de los estragos de la ignorancia, la violencia y la pobreza. Invertiríamos menos en armamento o en seguridad. Tendríamos más libros y menos armas; más consumidores culturales que soldados”, señaló Santiago Espinosa.

Actualmente, el presupuesto de la Secretaría de Cultura se destina a la burocracia en un 80% y apenas 20% a la producción y difusión de la cultura y eso debe de cambiar, coincidieron los expertos que pidieron mayor comunicación entre las dos secretarías: cultura y economía y no sólo una “comidita” como la que realizó el secretario de economía, Ildefonso Guajardo, con algunos invitados especiales.

Por su parte, Víctor Ugalde opinó que es urgente que se cumpla la ley y que las autoridades culturales se capaciten antes de llegar a sus puestos.

“Desgraciadamente no están capacitados para administrar las industrias culturales y no cumplen la ley ni el reglamento de la Secretaría de Economía o de Cultura. Son necesarias políticas públicas para impulsar la producción, distribución y consumo cultural en México y no políticas de recorte de presupuestos al sector como ha pasado en estos últimos años… pero la verdad veo un panorama negro ante el tema”.

Para el especialista y moderador Eduardo Cruz Vázquez es urgente incorporar el tema cultura a la Secretaría de Economía.

“Es necesario que el próximo gobierno tenga una política económica clara para la cultural. Pero hasta ahora, ninguno de los candidatos parecen interesados en el sector y eso es grave”.

Carlos Anaya dijo que “Es absurdo que alguien genere una Secretaría de Estado sin recursos y eso es lamentable. Aunque reconozco que en el sector del libro, la Secretaría de Cultura se ha preocupado por nosotros, pero no es suficiente; en México hacen falta librerías”.

Finalmente, los expertos hicieron un llamado a Ricardo Anaya, José Antonio Meade y Andrés Manuel López Obrador para dialogar sobre el sector cultural y pidieron un acercamiento con ellos.

“Esperamos que el próximo gobierno sí tenga una política económica para la cultura y puede desarrollarse desde el sector pero también deben de incorporarse en la gran visión de la política de Secretaría de Economía porque de lo contrario la cultura podría seguir siendo marginal”.

El Ventiladero Cultural se realizará cada miércoles (hasta el 21 de marzo) a las 19:00 horas en Casa Rafael Galván, de la Universidad Autónoma Metropolitana en la Ciudad de México con Eduardo Cruz Vázquez y el editor Francisco Moreno de moderadores.

