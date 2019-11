La cantautora española María Toledo regresa a México para presentar su más reciente producción discográfica Corazonada luego de tres años de arduo trabajo. En entrevista con El Economista, la artista toledana, embajadora del flamenco, conversó sobre el proceso de grabación de este nuevo material, su estilo y la etapa artística que representa en su carrera musical.

Corazonada es su quinto álbum de estudio conformado por 13 temas más una versión con Big Band, que presenta la noche de este martes 19 de noviembre en el Lunario del Auditorio Nacional. Este material comenzó a gestarse en el 2016, por lo que fueron tres años de grabar sin descanso, un periodo que sorprende, por las características de la industria musical: “A pesar de que hoy en día es impensable que una persona se tome tres años para grabar un disco, debido a las condiciones tan aceleradas en el mundo de la música, pero ese ritmo a mí no me gusta porque el material es el concepto de un tiempo, no es sólo una canción; es decir, el disco es un reflejo de cómo me encontraba anímicamente, sobre la situación que estoy pasando musicalmente y eso no se puede ver sólo en una canción. Por eso me gustan los discos porque recogen una etapa de la vida, por ejemplo, en este disco, por fin, hablo del amor. Porque mis temas anteriores eran tristes y en éste hablo de la vida, de lo bonito que es encontrar el amor, casarse y de que creo en el amor”, señaló.

Toledo, actualmente, es considerada la máxima exponente del flamenco; se trata de la primera mujer en la historia de este género que canta acompañándose ella misma al piano. La artista platica sobre cómo surgió esta combinación sui géneris: “Yo tocaba el piano, de pronto, se me ocurrió juntar las dos cosas, pero cuando nadie me veía porque no quería que esta fusión resultase una ofensa al mundo del flamenco, pero en el programa de televisión española Gente de Primera decidí presentarlo y sorprendió mucho, eso cambió mi vida. Era un programa donde te apadrinaban artistas muy populares, por lo que fue una etapa muy bonita porque descubrí el registro por donde me iba a mover y mi concepto. Yo creo que todos los artistas debemos tener un concepto, un sello y una personalidad”.

María Toledo hizo hincapié en las diferencias entre el género flamenco y la música aflamencada porque “me gustaría que no se confundiera al espectador que no sabe de flamenco. Entonces, no se puede decir que todo es flamenco, una cosa es decir que tiene tintes aflamencados. Éste, por ejemplo, es un disco en el que hay tres palos de flamencos, alegrías, tientos, sevillanas, bulerías y lo demás son canciones aflamencadas, es decir, no es un disco íntegro de flamenco”. Próximamente la cantautora española podría sorprendernos con una composición de música ranchera, pues confesó que “un sueño mío es hacer un disco de rancheras llevándolo al flamenco; me encantaría, porque creo que estamos muy hermanados, son géneros muy de raíz, muy auténticos, muy de alma”.

Sobre Corazonada, afirmó que el tema más representativo para ella es el de “Mamá”: “Es un tema que me toca de cerca porque me gustaría ser madre, además de que sucedió una situación surrealista porque esa canción salió de arriba abajo, yo estaba en casa y me senté en el piano cuando comencé a cantar esta canción con la armonía y todo sin retoque ninguno”.

Finalmente, María Toledo confesó que está grabando su sexto disco, un disco mexicano, “en agradecimiento a México porque creo que el país mexicano merece que España le dé las gracias por la acogida y el sitio que les ha dado a artistas españoles que han triunfado primero en México para volver a España y triunfar. Yo quiero hacer un disco en el que yo le dé las gracias a México. Quiero hacerlo con calma y hacerlo bonito”.

María Toledo

María Rodríguez del Álamo (Toledo, 28 de julio de 1986) es una cantautora y pianista española, ícono del flamenco en la actualidad.

Es la primera mujer en la historia del flamenco que canta acompañándose ella misma al piano. Tiene en su carrera cuatro nominaciones a los Latin Grammy y cinco álbumes de estudio publicados. Es licenciada en Derecho y titulada en piano por el Conservatorio Jacinto Guerrero de Toledo. Abandonó el despacho de abogados para dedicarse por completo a la música. Comenzó en el cante a los ocho años de edad. Fue cantaora del Ballet Nacional de España y es una de las principales representantes del flamenco, que es Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Discografía

• María Toledo, 2009

• Uñas rojas, 2012

• conSentido, 2015

• Magnética, 2016

• Corazonada, 2019

