El Domo Digital del Papalote Museo del Niño fue sede del arranque de las actividades de la XV edición en México del festival de artes visuales, MUTEK.MX, que ya ha echado raíces en el país y se ha convertido en una cita ineludible para acercarse a las más vanguardistas propuestas artísticas del mundo en ambas disciplinas.

Para dar banderazo a las actividades se hizo presente el canadiense Alain Mongeau, fundador y director de MUTEK internacional, quien destacó que con los 15 años de presencia del festival en el país se inicia un ciclo de celebraciones de aniversario: la primera década en Barcelona, que se llevará a cabo en marzo próximo, y los 20 años en Montreal, proyectados para agosto.

“Me he puesto a pensar en todo el recorrido, desde la primera vez que se realizó un evento aquí. Todavía recuerdo esa noche en el Claustro de Sor Juana. El recorrido no siempre fue tan fácil, tuvo sus altibajos. Cuando el acto se presentó los primeros años no siempre fue aceptado de manera tan sencilla. Había resistencia. Ciertas personas preguntaban qué hacía el MUTEK aquí, que era un proyecto de fuera, una invasión; pero después de un tiempo el proyecto encontró su conexión. Llevo diciendo desde hace varios años que el MUTEK también le pertenece a México. Ha echado raíces gracias al apoyo increíble del público”, reconoció y aprovechó para felicitar a Damián Romero, director del festival en México, “y a su determinación por estos 15 años de actos de resistencia”.

Inmersión inmediata

El Domo del Papalote Museo del Niño, que por cuarto año consecutivo es una de las sedes del MUTEK, es un espacio inigualable para la presentación de proyectos fuera de serie, trabajados ex profeso para este tipo de formatos tecnológicos. Prueba de ello fue la experiencia inmersiva cortesía del dúo japonés compuesto por el artista visual Synchi Yamamoto, quien además es pionero en motion graphics para proyectos artísticos y comerciales, y su coterráneo, el productor Tetsuji Ohno, mejor conocido como Intercity-Express.

Las posibilidades del domo fueron aprovechadas al límite con la proyección de los artistas nipones, quienes presentaron una serie de ocho proyectos cortos pero poderosos, cada uno de estilo distinto, con propuestas de plasticidad multiplicada e hipnótica en el canvascóncavo del Papalote, complementados con la calidad del sonido envolvente del espacio como transportando por instantes a los espectadores a estos universos caóticos que no dejaron siquiera un espacio mínimo ausente de proyección.

Los segmentos que destacaron fueron Marea geográfica, en el que el dúo se asume como una deidad capaz de controlar la velocidad y la dirección del oleaje que ocupa toda la vista superior de los que miran; y Orografía, un trabajo del todo terrenal que, de nueva cuenta, juega a construir y deconstruir, en este caso, estructuras montañosas que suben y bajan pero jamás permanecen estáticas y tienen mucho que decir sobre las infinitas posibilidades de la plástica en las nuevas herramientas digitales.

No se queda atrás el proyecto del también dueto Nonotak, este binacional, integrado por los artistas audiovisuales, la francesa Noemi Schipfer y el japonés Takami Nakamoto, quienes pusieron a los presentes justo en el centro de un tratado de variaciones entre líneas y figuras geométricas desconcertantes, que por momentos eran capaces de vulnerar por la habilidad de sus creadores de crear ilusiones de estructuras o de círculos concéntricos de magnitudes colosales, que se entrecruzan y se anulan entre sí ante los ojos de quienes cada vez se sienten más pequeños en medio de ese amenazante mundo de vectores, que en cierto momento parecen tener la capacidad de apresarlo todo en un cubo digital perfectamente bien mapeado sobre el domo semicircular.

La XV edición de MUTEK.MX tendrá actividades hasta el domingo 25 de noviembre en diversas sedes de la Ciudad de México, con su primera vez en el Museo Anahuacalli y el Proyecto Público Prim. Para consultar el programa, acudir a la página mutek.mx.

