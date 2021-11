Han sido casi dos años de incertidumbre para el teatro en México. Lo dicen los estudios. Las artes escénicas fueron las menos favorecidas por las restricciones físicas durante los puntos más dramáticos de la pandemia. Por periodos de hasta cuatro, cinco meses, el gremio teatrero no tuvo más opción que moverse de las tablas a las plataformas digitales para diversificar y, en algunos casos, siquiera para mantener a flote este oficio que se ha cimentado en la interacción física.

Pero es justo ahora, en la reactivación de la vida pública, que los hacedores de teatro pueden reencontrarse a plenitud, sobre los escenarios, con el público asiduo y el curioso. Y lo harán con la celebración más importante para esta disciplina en México, la Muestra Nacional de Teatro (MNT) que, después de la imposibilidad de llevarse a cabo el año pasado, vuelve a las tablas para celebrar su edición 41ª del 25 de noviembre al 5 de diciembre, por primera vez en formato híbrido y con dos entidades sede: Ciudad de México y Morelos.

Con esta muestra, la gente de teatro podrá retomar más de una decena de recintos teatrales, tanto del Centro Cultural del Bosque (CCB), el Cenart, el Complejo Cultural Los Pinos y el Museo Tamayo en la capital mexicana, así como el Teatro Ocampo, el Centro Cultural Teopanzolco y el Museo Morelense de Arte Contemporáneo Juan Soriano, en la capital de aquel estado.

La programación y pormenores de la edición se dieron a conocer este miércoles en el Teatro Julio Castillo del CCB, en voz de funcionarios del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL) e integrantes de la Dirección Artística de la edición 41ª del esperado encuentro escénico.

Adaptarse no es nada nuevo

“La muestra nos invita a reemprender y reavivar el diálogo, esa conversación con el acto dramático que nació con el origen mismo de la humanidad”, dijo Laura Ramírez Rasgado, subdirectora general de Bellas Artes, y añadió que esta edición de la MNT destacará por su contemporaneidad, es decir, su vigencia en tiempos de pandemia y la sincronía con la virtualidad, misma que se ha descubierto, dijo, para afiliarse a la tarea artística.

Por su parte, Daniel Miranda Cano, coordinador nacional de Teatro, reconoció que “sin lugar a dudas, la pandemia nos ha dejado pérdidas, duelos, incertidumbres y seguramente muchas preguntas acerca de lo vulnerable que resulta el quehacer teatral. La nueva normalidad nos ha invitado a repensar lo que significa hacer teatro, a reconfigurarnos. Esta condición de adaptabilidad del fenómeno escénico no es nada nuevo, ha sido siempre así, de manera orgánica”.

Amplió que, también por primera vez, a esta celebración inédita con sede dual se suma la decimosegunda Feria del Libro Teatral, que se llevará a cabo entre el 3 y el 5 de diciembre en la Plaza Ángel Salas del CCB.

Teatro para no volver al mismo lugar

El teatrero Héctor Bourges, fundador de Teatro Ojo e integrante de la Dirección Artística de la edición, invitó a destinar este reencuentro como la invitación al no retorno de la indiferencia.

“Pier Paolo Pasolini ya nos advertía que la normalidad tiende a adormecer a la gente. Las personas pierden la alerta y el sentido de urgencia, de cambio, dejan de reflexionar sobre sí mismas (…) y creo que la idea de Pasolini es adecuada, no para introducir un tema oscuro en lo que debería ser una fiesta, sino para mantenernos alerta, para no retornar a un orden que de cierta forma también produce aquello que nos ha dolido. De allí que el teatro sea una de esas plataformas para sostener el deseo de que las cosas no necesariamente vuelvan a su lugar”.

Seguimos inmersos en una catástrofe sanitaria que es reflejo de una crisis civilizatoria, ecológica, económica y política, detalló Bourges. Mencionó que se requiere un teatro capaz de articularse con los problemas nacionales urgentes: el problema de la justicia, el de la búsqueda de desaparecidos.

Que esta sea una invitación a considerar aquello que no logra subir todavía a los escenarios: más allá de las puestas en escena folclóricas, más allá de las cuotas de género, el teatro como una plataforma de negociación”.

No es momento de relajarnos

Por último, el coordinador nacional de Teatro, Daniel Miranda, resaltó que, si bien en la primera mitad del año el público retornó al teatro de manera tímida, gradualmente la asistencia ha sido cada vez mayor. Por otro lado, remarcó: “no es momento de relajar las medidas. Si bien es cierto, celebramos que podemos volver a encontrarnos en los espacios, debemos seguirnos cuidando por un buen tiempo para que podamos hacer esto que es vital para nuestras comunidades y, desde luego, para el público”.

41ª Muestra Nacional de Teatro

Del 25 de noviembre al 5 de diciembre

34 puestas en escena de las cuales

7 funciones en el estado de Morelos

6 experiencias teatrales

11 creaciones escénico-digitales

8 talleres escénicos

9 mesas de diálogo

12ª Feria del Libro Teatral

Del 3 al 5 de diciembre

13 presentaciones editoriales

5 actividades para infantes y jóvenes

5 mesas de reflexión

1 concurso de lecturas dramatizadas

ricardo.quiroga@eleconomista.mx