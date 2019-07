El cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador del Oscar en 2018 por La forma del agua, otorgó una beca a la joven mexicana Deborah Balboa para estudiar una maestría en artes y animación en París, Francia.

La beca, que forma parte del programa de la Gobelins, l’ecole de l’image, considerada la mejor escuela de animación del mundo, busca promover la igualdad de oportunidades al expandirse a talentos de todo el orbe.

El año pasado, durante la edición 15 del Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM), Del Toro otorgó esta beca a Christian Arredondo, Ramiro Tamez y Gabriela Camarillo, quienes forman parte de la generación 2018-2020 del Master en Artes de Gobelins.

Deborah Balboa, quien se graduó en Animación y Efectos Digitales en 2015 en la Universidad de Monterrey y trabajó dos años como animadora y artista conceptual, estudiará la maestría en Artes, Animación de Personajes y Realización de Cine Animado 2019-2021 junto con otros estudiantes de 16 nacionalidades distintas.

“SEGUNDA beca Animexico para estudiar animacion en @gobelins_paris. Felicidades a la ganadora. SECOND Animexico scolarship to study animation in @gobelins_paris. Congratulations to the winner.”, escribió Guillermo del Toro en sus redes sociales, al compartir la noticia difundida por el FICM.

A su vez, la directora de Relaciones Internacionales del Gobelins, Cécile Blondel, destacó la importancia de este tipo de apoyos para impulsar a los talentos femeninos en el mundo de la animación.

“Estamos encantados de darle este reconocimiento a una joven artista como Deborah. Su motivación y su capacidad de trabajo son excepcionales. Su creatividad y entusiasmo serán bien recibidos en Gobelins, donde conocerá talentos de todo el mundo y con quienes trabajará en conjunto en su primer proyecto cinematográfico para fortalecer sus habilidades”, señaló en un comunicado.

Balboa detalló que en 2018 intentó conseguir la beca, pues acudir a la escuela francesa era uno de sus más grandes sueños, pero “no tenía dinero para irme a otro país a estudiar animación”.

“Desde el año pasado lo intenté, fui aceptada en la escuela, pero no conseguí la beca. No me rendí, lo intenté otra vez y este año sí fui seleccionada”, indicó al FICM en su página oficial.