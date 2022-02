En 1944 el pediatra austriaco Hans Asperger definió un síndrome en un grupo de niñas y niños con capacidad intelectual normal, pero con problemas en destrezas sociales, emocionales y de comunicación, además de conductas e intereses inusuales; posteriormente, en 1981, Lorna Wing, psiquiatra británica, le daría el nombre de síndrome de Asperger.

A partir de ahí, se han dado grandes avances, sin embargo, sigue siendo complicada su atención. En el marco del Día Mundial del Síndrome de Asperger, el 18 de febrero, la maestra Ana Aoki Morante, especialista en trastornos del desarrollo con orientación en neuropsicología de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México, describió que se trata de un síndrome neuropsiquiátrico con variaciones en el desarrollo regular del sistema nervioso, que tiene una serie de diversas manifestaciones clínicas en diversos ámbitos y con particularidades psicológicas, conductuales, emocionales y cognoscitivas. Todo ello hace difícil el diagnóstico.

Dentro del espectro autista, los casos de Asperger no son los más frecuentes, irónicamente al ser los más funcionales y los que requieren menos apoyos, los hacen difíciles de encontrar.

Hoy la cifra real es complicada, pero se estima que afecta a siete de cada 1,000 niños y niñas en el mundo. En México, aproximadamente 120,000 personas viven con esta condición; la mitad de ellas llega a la edad adulta sin diagnóstico.

Aoki Morante explicó durante la charla denominada "¿En qué momento lo detectamos?", que la enfermedad tiene peculiaridades sociales, con una serie de patrones de comportamiento, intereses y actividades restrictivas, repetitivas y estereotipados.

Es difícil integrar un perfil único, pero dijo que el modelo de Gilbert y Gilbert nos permiten ver la diversidad de manifestaciones clínicas y aterrizar un poco las características. Entre las dificultades sociales se pueden distinguir problemas para interactuar con sus pares, indiferencia al contacto con los pares, dificultad para interpretar las claves sociales, conductas sociales y emocionales inapropiadas.

Por otro lado sus intereses son limitados, con una fuerte exclusión de actividades, adhesión repetitiva y preferencia por la memorización que por obtener significados. También hay muchas peculiaridades en el habla y el lenguaje, como lenguaje expresivo superficialmente perfecto, lenguaje pedante y formal, prosodia extraña y alteración en la comprensión.

En el tema cognitivo, fuera de tener menores habilidades, por el contrario, hay aspectos en los que llegan a ser sobresalientes, son muy buenos en memoria, dibujo, conocimiento musical, son super sabios.

Por su parte, la doctora Diana Patricia Guízar Sánchez, académica del Departamento de Fisiología de la Facultad de Medicina, agrega que al ser un trastorno del desarrollo neurológico significa que la alteración está desde la formación del sistema nervioso central, mismo que tiene periodos clave durante el desarrollo cerebral.

En México, por cada cinco niños con esa condición, una niña también está afectada. En cada caso siempre hay antecedentes familiares del trastorno y a partir de estudios realizados y de la práctica clínica, el síndrome de Asperger se considera una discapacidad social permanente de aparición temprana que afecta el proceso evolutivo, el entorno personal, ambiental, familiar y social.

Tratamientos

Guízar Sánchez asegura que hay ventanas de oportunidad muy importantes en cuanto al desarrollo social, “porque el hecho de que los pacientes con Asperger hablen, puedan ir a la escuela, o estudiar, no significa que no van a sufrir y no van a tener problemas con la interacción social, se dan cuenta que las personas no se relacionan con ellos y eso les genera mucho sufrimiento y no entienden por qué”.

Dijo que, si bien son pacientes manejados en psiquiatría y psicoterapia, no hay un camino directo del tratamiento, depende de la sintomatología y grado de funcionalidad. “Se trata de trajes a la medida”.

Por otro lado, ante el desconocimiento de este síndrome muchas personas no son diagnosticadas, pero hacerlo de manera oportuna mejora la calidad de vida, ya que el tratamiento es más efectivo cuando inicia antes de los tres años porque el cerebro está en pleno crecimiento.

En este caso el doctor Roberto Rivera Cruz, coordinador de Autismo del Centro Integral de Salud Mental (Cisame), dijo que en la mayoría de los casos el personal docente en las escuelas es quien detecta problemas de socialización o de conducta y a veces sugiere a madres, padres de familia y personas cuidadoras buscar atención especializada, por ello es importante atender a cualquier sugerencia.

Recalcó que las hijas e hijos de una persona con Asperger tienen 50% de probabilidad de desarrollarlo. Por ello, Rivera Cruz hizo un llamado a padres, madres y personas cuidadoras a poner especial atención en la conducta social y el desarrollo del lenguaje de sus hijos e hijas. De ser necesario, consultar con un especialista, cuya intervención es determinante para la autonomía personal, profesional y familiar del paciente.

Para ver la charla completa se puede ver en la siguiente liga: https://www.youtube.com/watch?v=044SKQDBnwc

