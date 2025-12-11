Reddit busca revertir prohibición de redes sociales en Australia; presenta recurso legal

La compañía tecnológica Reddit presentó este viernes un recurso legal para revertir la prohibición de las redes sociales para menores de 16 años en Australia, pocos días después de que entrara en vigor por ley.

El documento judicial cuestiona la validez general del veto y sostiene que Reddit debería quedar excluida de la lista de plataformas prohibidas por el gobierno, ya que no es una aplicación con restricción de edad y la nueva legislación, considerada histórica, "infringe la libertad implícita de comunicación política".

Esta semana, Australia se convirtió en el primer país del mundo en prohibir a los niños y adolescentes el acceso a una serie de aplicaciones y sitios web populares, entre ellos Facebook, YouTube, Instagram y X.

Las empresas tecnológicas que no cumplan la ley se enfrentan a multas equivalentes a los 33 millones de dólares estadounidenses.

Reddit afirmó en un comunicado que coincide con la importancia de proteger a los jóvenes, pero que la normativa tiene el "efecto desafortunado de imponer procesos de verificación intrusivos y potencialmente inseguros tanto a adultos como a menores".

La empresa señaló que la legislación también podría aislar a los adolescentes de participar en "experiencias comunitarias adecuadas para su edad", así como "crear un mosaico ilógico de plataformas incluidas y no incluidas".

Reddit había asegurado previamente que cumpliría con la nueva reglamentación australiana, pero advirtió que es "jurídicamente errónea".

El caso es independiente del presentado por un grupo de defensa de los derechos en internet a principios del mes pasado, que también pretende revocar la legislación por considerarla un ataque "injusto" a la libertad de expresión.