Australia prohíbe el uso de las redes sociales a menores de 16 años

Australia prohibió este miércoles a legiones de adolescentes acceder a redes sociales, con una ley inédita en el mundo con la que dice esperar "retomar el control" de manos de los formidables gigantes tecnológicos al frente de plataformas como Instagram o TikTok.

Las grandes compañías de internet tendrán ahora que eliminar de sus aplicaciones las cuentas de usuarios australianos menores de 16 años o enfrentarse a multas de hasta 49.5 millones de dólares australianos (33 millones de dólares estadounidenses).

Australia se convierte así en uno de los primeros países en oponerse con tanta firmeza a los gigantes tecnológicos que ejercen un inmenso poder político.

"Esto es Australia diciendo que ya basta", declaró el primer ministro Anthony Albanese en un discurso con motivo de la entrada en vigor de la restricción.

Aseguró que se trata de "uno de los mayores cambios culturales que nuestra nación ha enfrentado", y aseguró que "retomaremos el control" de manos de los gigantes tecnológicos.

El gobierno afirma que se necesitan medidas sin precedentes para proteger a los niños de los "algoritmos depredadores" que llenan los teléfonos con acoso, sexo y violencia.

Cientos de miles de adolescentes amanecieron en Australia sin acceso a las aplicaciones que miraban por horas cada día.

Bianca Navarro, de 10 años, dice estar contando los años que le faltan para que pueda volver a YouTube.

"Va a ser bastante triste porque me quedan seis años hasta que pueda verlo", comentó la menor a la AFP.

Lista negra

Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y Reddit tienen prohibido crear o mantener las cuentas de usuarios menores de 16 años en Australia, al igual que Kick, Twitch, Threads y X.

La prohibición es una gran noticia para los padres hartos de ver a sus hijos pegados al móvil.

Mia Bannister culpó a las redes sociales del suicidio de su hijo adolescente Ollie, que se quitó la vida el año pasado tras sufrir acoso en internet.

"Estoy harta de que los gigantes de las redes sociales eludan su responsabilidad", declaró a AFP antes de la prohibición.

Cada vez son más los estudios que sugieren que pasar demasiado tiempo en internet está afectando al bienestar de los adolescentes.

Sin embargo, es difícil sacar conclusiones definitivas que separen el uso del teléfono de otros factores relacionados con el estilo de vida.

Dany Elachi, padre de cinco hijos, afirmó que las restricciones son un "límite" que debería haberse establecido hace tiempo.

"Muy distraídos"

Adolescentes de todo el mundo ya mostraron su curiosidad ante la prohibición de Australia.

"Los estudiantes de hoy en día están muy distraídos", afirmó Mitchelle Okinedo, una estudiante nigeriana de 15 años.

"Las redes sociales son muy importantes hoy en día para expresarse, sin importar la edad", declaró Santiago Ramírez Rojas, de 16 años y oriundo de Ciudad de México.

Meta, YouTube y otros gigantes de las redes sociales criticaron la prohibición, que priva a sus plataformas de una gran cantidad de usuarios fieles.

Aunque la mayoría aceptó a regañadientes cumplir con la medida, se avecinan impugnaciones legales.

Medios locales indicaron que la plataforma Reddit trataría de revocar la prohibición ante el Tribunal Supremo de Australia, aunque esta red social dijo no poder afirmarlo.

"Menos seguros"

El gigante tecnológico Meta, matriz de Instagram y Facebook, sostuvo el miércoles que "esta ley mal desarrollada puede llevar a los jóvenes a plataformas o aplicaciones menos reguladas", con lo cual habrá menos seguridad para los adolescentes.

Los esfuerzos de Australia serán seguidos de cerca por todos aquellos preocupados por los peligros de las redes sociales. Nueva Zelanda y Malasia ya están considerando restricciones similares.

El gobierno australiano reconoce que la prohibición estará lejos de ser perfecta al principio y que los adolescentes más astutos encontrarán formas de eludirla.

Las empresas de redes sociales son las únicas responsables de comprobar que los usuarios tengan 16 años o más.

Algunas plataformas indicaron que utilizarán herramientas de inteligencia artificial para estimar la edad a partir de fotos, mientras que los usuarios más jóvenes podrán demostrar su edad subiendo un documento de identidad oficial.

Se sigue debatiendo qué plataformas deben quedar sujetas a la prohibición.

Aplicaciones y sitios web populares como Roblox, Pinterest y WhatsApp están actualmente exentos, pero el gobierno señaló que la lista sigue en revisión.