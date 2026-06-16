Población que usa internet en México creció 29 puntos en la última década

Al corte de 2025, en México casi 105 millones de personas de seis años o más utilizaban internet, lo que representa al 86% de dicha población. Este nivel es significativamente mayor que el registro del 2015, cuando sólo el 57% de la población utilizaba internet.

Las cifras muestran que, en esta última década, la población conectada a internet creció alrededor de 29 puntos porcentuales, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (Endutih) del Inegi.

En el desglose por tipo de localidad se observa que las zonas rurales del país representan un reto mayor en materia de conectividad. Mientras que casi 90% de la población urbana utiliza internet, en poblaciones rurales esta cifra cae a 75 por ciento.

Aunque esta brecha regional sigue siendo amplia, las cifras muestran un avance en los últimos años. La brecha regional cayó de 32 puntos porcentuales en 2017 a 14 puntos en 2025.

Además, el crecimiento anual fue más acelerado en las zonas rurales, donde el uso de internet aumentó 6.7 puntos porcentuales entre 2024 y 2025, frente a un incremento de 2 puntos en las áreas urbanas.

A nivel estatal, se observó que las entidades con mayor población conectada fueron:

Nuevo León (93.9%) Baja California (93.2%) Quintana Roo (92.1%) Ciudad de México (92.0%) Aguascalientes (91.1%) Baja California Sur (91.1%)

En el extremo opuesto se ubicaron:

Oaxaca (78.6%) Chiapas (71.2%) Guerrero (81.4%) Veracruz (81.8%) Morelos (82.8%) Campeche (83.6%)

¿Para qué se utiliza el internet en México?

El uso de internet está ligado a la vida cotidiana: 96 de cada 100 internautas se conectó desde su vivienda y 55 de cada 100 se conecta desde cualquier lugar a través de la red móvil.

Los lugares públicos, el trabajo y las escuelas son algunos de los lugares mencionados, en menor medida, de conexión a internet.

El smartphone es el dispositivo más utilizado por los usuarios: 97% de ellos entran a internet por este medio.

Uno de los datos importantes sobre el medio de conexión fue que la televisión inteligente se posicionó como el segundo dispositivo más usado; mientras que la computadora cayó a la posición tres.

Sólo el 36% de los usuarios de internet se conectaron a través de una computadora; mientras que en los televisores inteligentes alcanza al 50% de los usuarios.

Estos cambios sugieren una mayor disponibilidad de conexiones domésticas y una dependencia menor de espacios públicos para navegar en línea.

Economía digital

Las diferencias entre zonas urbanas y rurales también se reflejan en la manera en que se utiliza internet. Las mayores brechas se observaron en actividades vinculadas con la economía digital.

Los pagos realizados por internet registraron una diferencia de 22 puntos porcentuales entre áreas urbanas y rurales; las compras de productos o servicios y las operaciones bancarias y en líneas de 21 puntos respectivamente.

Estos datos muestran que, aunque el acceso se ha ampliado, la adopción de servicios digitales más avanzados sigue siendo desigual.