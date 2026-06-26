OpenAI lanza nuevos modelos de IA con acceso restringido por petición del Gobierno de Trump

OpenAI ha presentado este viernes tres nuevas versiones de modelos de inteligencia artificial que, sin embargo, no estarán disponibles para el público general, sino que solo tendrán acceso a ellos un "pequeño grupo de socios de confianza" por petición de la Administración Trump, en línea con las prácticas ya implementadas por Anthropic.

"Como parte de nuestra colaboración continua con el Gobierno de EU, presentamos nuestros planes y las capacidades de los modelos antes del lanzamiento de hoy. A petición suya, comenzamos con una vista previa limitada para un pequeño grupo de socios de confianza cuya participación se ha compartido con el Gobierno, antes de su lanzamiento generalizado", ha sostenido la empresa en un comunicado.

La compañía de IA ha indicado que entre sus convicciones está el acceso generalizado a los modelos y que estos nuevos modelos -- GPT-5.6 Sol, Terra y Luna-- estarán disponibles para su acceso público en las próximas semanas. Sin embargo, en este primer paso de los modelos, la empresa continuará realizando pruebas y estableciendo una coordinación con sus socios, mientras trabaja en este acceso generalizado.

"No creemos que este tipo de proceso de acceso gubernamental deba convertirse en la norma a largo plazo. Impide que los usuarios, desarrolladores, empresas, expertos en ciberseguridad y socios globales que necesitan las mejores herramientas las tengan a su alcance", ha sostenido.

De esta manera, han mostrado su parcial oposición a la medida implementada, que han justificado argumentando que "es la mejor vía para lograr una mayor disponibilidad en las próximas semanas, mientras trabajamos con la Administración para desarrollar el marco de la Orden Ejecutiva sobre ciberseguridad y un proceso repetible para futuros lanzamientos de modelos",

La colaboración entre OpenAI y el gobierno liderado por Donald Trump se ha incrementado después de la disputa entre el Ejecutivo y Anthropic, a quien llegó a declarar como riesgo para la cadena de suministro estadounidense.

En este sentido, Anthropic fue la primera 'startup' de IA en limitar el acceso a sus modelos de IA, a través del 'Proyecto Glasswing', iniciativa implementada junto con un número reducido de socios con acceso preferente al modelo de IA, indicando que su nuevo modelo Mythos puede suponer problemas de seguridad.