Micron supera a Meta en valor de mercado ante la incesante demanda de infraestructura de IA

Micron Technology superó por primera vez el jueves la valoración de mercado de Meta Platforms, después de que las sólidas previsiones del fabricante de chips de memoria contribuyeran a prolongar un ascenso impulsado por la inteligencia artificial.

Las acciones de la empresa ganaban un 18.5%, a 1,244.4 dólares, lo que le otorgaba una capitalización de mercado de 1,393 billones de dólares, frente a los 1,391 billones de Meta.

Las previsiones de ingresos y beneficios de Micron para el cuarto trimestre, dadas a conocer el miércoles, ayudaban a las acciones a revertir su reciente caída, tras revelar la empresa que sus clientes se habían comprometido a invertir 22,000 millones de dólares para asegurarse el suministro de chips de memoria.

Las acciones de los fabricantes de semiconductores se dispararon a última hora del miércoles y sumaron más de 400,000 millones de dólares en capitalización bursátil, después de que las sólidas previsiones de Micron Technology y Qualcomm dieran nuevo impulso al rally de valores ligados a la inteligencia artificial, que venía perdiendo fuelle en Wall Street.

El alza de Micron en la negociación posterior al cierre, dio una señal fuerte a los inversionistas en infraestructuras vinculadas a la inteligencia artificial impulsarán una demanda sólida de sus chips de memoria.

También tras el cierre, Qualcomm aseguró que esperaba ingresar 15,000 millones de dólares en su negocio de centros de datos para 2029, a medida que se aleja de su actividad principal de chips para teléfonos inteligentes y centra su apuesta en la inteligencia artificial.