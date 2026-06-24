Qualcomm negocia para ofrecer servicios de diseño de chips a medida a ByteDance

Qualcomm está en negociaciones para prestar servicios de diseño de chips a la empresa china ByteDance, dijeron cuatro personas familiarizadas con el asunto, en un momento en que la compañía estadounidense busca reducir su dependencia del mercado de los teléfonos inteligentes, su principal fuente de ingresos.

Si las negociaciones tienen éxito, ByteDance, la empresa matriz de la plataforma de videos cortos TikTok, se convertiría en uno de los primeros clientes de la división de servicios de diseño de chips de Qualcomm. Qualcomm es el mayor proveedor mundial de chips de módem para teléfonos inteligentes, que gestionan las comunicaciones móviles.

Las conversaciones también ponen de manifiesto que las empresas tecnológicas estadounidenses siguen interesadas en hacer negocios con China, a pesar de que las crecientes tensiones entre Washington y Pekín en torno a los chips de IA han afectado a empresas como Nvidia, AMD, Applied Materials y Lam Research.

Según tres de las fuentes, Qualcomm está negociando el diseño de chips a medida para ByteDance. Dos de las fuentes indicaron que los chips se basarían en parte en la tecnología propiedad de AlphaWave Semi, una empresa especializada en conectividad de alta velocidad que Qualcomm adquirió el año pasado.

Aunque las conversaciones están en marcha, el resultado sigue siendo incierto, según tres fuentes. No estaba claro si las negociaciones darían lugar al diseño y la fabricación de un chip definitivo, y ByteDance podría buscar otros socios, añadieron.

No se conocieron de inmediato más detalles sobre el chip. Una de las fuentes señaló que las conversaciones se centran en el diseño de unidades de procesamiento de video (VPU), con el objetivo de iniciar la producción en masa a finales de año.

Reuters informó anteriormente de que ByteDance está desarrollando un chip de IA para tareas de inferencia y unidades centrales de procesamiento (CPU) personalizadas.

Ni Qualcomm ni ByteDance respondieron a las solicitudes de comentarios. Las fuentes hablaron bajo condición de anonimato, ya que las conversaciones son privadas.

Un acuerdo con ByteDance supondría un gran logro para Qualcomm, que este año se ha enfrentado a la incertidumbre de los fabricantes de teléfonos inteligentes debido al aumento de los precios de los chips de memoria. Es probable que las ventas mundiales de smartphones registren este año la contracción anual más pronunciada de la historia.

Qualcomm está trabajando para introducirse en el floreciente mercado de los chips para centros de datos y colabora con sus clientes en tres tipos de chips: CPU, aceleradores para inferencia y chips personalizados denominados ASIC, un mercado en rápido crecimiento para rivales como Broadcom y Marvell.