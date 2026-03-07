La experiencia digital sueca

Después de 15 años de iniciar una ambiciosa transformación en su sistema educativo con la sustitución de libros impresos por equipos digitales como computadoras y tablets, Suecia, un país de primer mundo considerado como referente en la digitalización de la educación, está revirtiendo esa decisión con la reintroducción de los libros impresos en las aulas para el periodo 2022-2025.

El gobierno sueco, en 2009, consideró que la incorporación de herramientas digitales permitiría que el aprendizaje fuera más accesible y atractivo, además de generar economías con la eliminación de gastos asociados con la impresión de libros para los educandos. Sin embargo, con el paso del tiempo las autoridades suecas descubrieron cuál es el impacto de la introducción de la tecnología en el aprendizaje.

La apuesta de Suecia a la digitalización tuvo una ambiciosa motivación, ya que no solo era modernizar su sistema educativo -considerado uno de los mejores del mundo- sino preparar a los estudiantes suecos para un futuro laboral cada vez más tecnológico, como lo es hoy el uso de la Inteligencia Artificial (IA), la herramienta tecnológica cuyo empleo se ha popularizado en el ámbito educativo.

De acuerdo con resultados de la experiencia sueca sobre el empleo de herramientas digitales en su sistema educativo, la lectura de los estudiantes en pantallas digitales ha demostrado que afecta la retención y comprensión de textos. También, evidenció que los educandos, en lugar de concentrarse en sus lecciones, la mayoría se distrajo navegando por internet o jugando, comportamientos que no solamente perjudicaron su desempeño académico, sino que también perturbaron sus habilidades sociales y de concentración en las aulas.

Suecia, en los últimos años, ha experimentado una caída en los resultados del Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora (PIRLS). El impacto físico por el prolongado uso de dispositivos electrónicos fue otro de los problemas importantes detectados por las autoridades educativas suecas. Resulta que padres y docentes reportaron un aumento en la fatiga visual entre los estudiantes, además de un deterioro en las habilidades básicas como la lectura y la escritura.

Además, los padres de familia observaron cómo los dispositivos electrónicos era empleados con frecuencia por sus hijos para actividades no educativas, lo cual generó preocupación sobre el tiempo que los niños dedicaban al aprendizaje real. También, notaron un desplazamiento de actividades físicas necesaria para el desarrollo saludable, dando paso a un comportamiento sedentario.

Con base en una investigación realizada por la Universidad Católica de Cuenca, Ecuador, arrojó que el uso prolongado y pasivo de dispositivos tecnológicos, promueve entre niños y jóvenes comportamientos sedentarios que pueden contribuir a problemas físicos, como dolor musculoesquelético, y afectar el bienestar psicológico y social, ya que reduce el tiempo disponible para actividades físicas, lo cual puede desencadenar problemas como un índice de masa corporal elevado y una mayor propensión a conductas sedentarias persistentes.

Los resultados académicos reflejaron las deficiencias antes descritas, de acuerdo con informes gubernamentales, lo que llevó a Suecia a revaluar la estrategia adoptada en 2009. La ministra de educación del país escandinavo, Lotta Edholm, anunció en mayo de 2022, la modificación de la estrategia de la Agencia Nacional de Educación, que elimina la obligatoriedad del uso de pantallas en la educación preescolar y busca limitar el uso de dispositivos digitales en los primeros años de escolaridad.

El objetivo, según Edholm, es reducir la dependencia de dispositivos electrónicos y reintroducir los libros de texto en las aulas y dotar a cada alumno de los recursos necesarios para seguir el plan de estudios sin depender de equipos digitales, especialmente para los niños menores de seis años. Para realizar esa transición en su sistema educativo, el gobierno sueco ha destinado 1,685 millones de coronas suecas, aproximadamente 150 millones de euros, recursos que se distribuyeron entre 2022 y 2025.

La controversia en torno al uso de la tecnología en la educación no es exclusiva de Suecia, ya que recientemente, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) realizó un llamado a nivel global para un “uso adecuado” de la tecnología en las escuelas, a efecto de maximizar los beneficios de estas herramientas y minimizar los posibles efectos negativos. En su informe sobre el estado de la educación de 2023, la UNESCO resaltó la necesidad de una planificación cuidadosa al introducir tecnologías digitales en las aulas.

El retorno a los libros impresos en Suecia debe verse como una llamada de atención para otros países que han adoptado estrategias de digitalización escolar sin una evaluación previa exhaustiva. Dicho cambio, según líderes educativos suecos es un reconocimiento a los errores cometidos al implementar una digitalización acelerada. Un comunicado del Ministerio de Educación sueco destacó que no se trata de eliminar la tecnología, sino de usarla de manera sensata y con propósito.

La experiencia sueca evidencia que la tecnología, aunque valiosa, no puede reemplazar por completo métodos educativos tradicionales sin poner en riesgo habilidades esenciales para el desarrollo de los estudiantes. Así mismo, abre el debate sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación, ya que en el día a día académico de los estudiantes, herramientas de IA como ChatGPT se utiliza para tareas, investigaciones y aprendizaje autónomo.

La clave, considero que está en el equilibrio entre el uso de herramientas tecnológicas y empleo del sistema educativo tradicional, lo que permitirá no caer en la misma experiencia vivida por Suecia, sino sacar el máximo provecho de la innovación tecnológica en beneficio del desarrollo de las capacidades de los estudiantes ante el desafío laboral que implica la era de la digitalización y de la IA.