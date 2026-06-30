¿Cuáles entidades destacan por su uso de telefonía móvil en el país?

El uso de telefonía móvil no es el mismo todo el país, y esto lo demuestran tres entidades que cuentan con los porcentajes más bajos de personas que lo utilizaron durante 2025:

Oaxaca con el 77.9%

con el 77.9% Tabasco con el 76.4%

con el 76.4% Chiapas con el 70.8%

Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Por el lado contrario, la Ciudad de México se muestra en el primer lugar con el 91.3% de uso a nivel nacional, seguido de Baja California Sur (90.2%) en el segundo puesto y Baja California (90.0) en el tercer sitio.

Sin embargo, Oaxaca y Chiapas presentaron el mayor aumento porcentual de 2024 a 2025, ya que ambos obtuvieron un incremento de 8.3 puntos porcentuales.