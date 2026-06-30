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¿Cuáles entidades destacan por su uso de telefonía móvil en el país?
Chiapas se ubica en el último puesto, mientras que la capital del país en el primero.
El uso de telefonía móvil no es el mismo todo el país, y esto lo demuestran tres entidades que cuentan con los porcentajes más bajos de personas que lo utilizaron durante 2025:
- Oaxaca con el 77.9%
- Tabasco con el 76.4%
- Chiapas con el 70.8%
Lo anterior, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares (ENDUTIH) 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
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Por el lado contrario, la Ciudad de México se muestra en el primer lugar con el 91.3% de uso a nivel nacional, seguido de Baja California Sur (90.2%) en el segundo puesto y Baja California (90.0) en el tercer sitio.
Sin embargo, Oaxaca y Chiapas presentaron el mayor aumento porcentual de 2024 a 2025, ya que ambos obtuvieron un incremento de 8.3 puntos porcentuales.