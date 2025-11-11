La CDMX es 3.5 veces más digital que Chiapas: IDDE 2025

El Índice de Desarrollo Digital Estatal (IDDE) 2025, elaborado por el Centro México Digital (CMD), confirma que la brecha tecnológica en el país sigue siendo profunda. La Ciudad de México alcanzó 232 puntos, mientras que Chiapas obtuvo 66, lo que significa que la capital es 3.5 veces más digital que el estado más rezagado.

“La Ciudad de México mantiene la puntuación más alta, con 232 puntos, y con respecto a Chiapas, son 3.5 veces de diferencia”, dijo Salma Jalife, directora del Centro México Digital, durante la presentación del índice.

El ranking general divide al país en cuatro grupos. En la cima se ubican Ciudad de México, Querétaro, Nuevo León, Aguascalientes y Baja California, que consolidan una ventaja estructural basada en inversión sostenida en infraestructura y talento digital. Por debajo se encuentran 11 estados avanzados y 12 “emprendedores”, mientras que Veracruz, Guerrero, Oaxaca y Chiapas permanecen como “básicos”.

Sin embargo, la dinámica no es estática. Tabasco, Tlaxcala y Coahuila fueron los estados que más avanzaron este año, con mejoras de hasta ocho posiciones.

Norte y centro consolidan liderazgo digital

La brecha regional es evidente. En el norte y el Bajío, estados como Nuevo León y Querétaro lideran en uso de herramientas tecnológicas básicas, intermedias, avanzadas e innovadoras, seguidos por la Ciudad de México, donde la madurez digital se expresa tanto en el sector público como en el privado.

“Nuevo León lidera en todos los niveles. Querétaro y la Ciudad de México están más avanzados en soluciones intermedias o avanzadas”, dijo Alberto Farca, vicepresidente de proyectos del Centro México Digital.

Estos polos digitales también concentran el mayor número de patentes, publicaciones científicas y talento STEM. La capital, Jalisco, Nuevo León y Guanajuato reúnen la mayoría de las solicitudes de propiedad intelectual, mientras que el promedio nacional de graduados en carreras STEM refleja una desigualdad: 1,500 por millón de habitantes en los estados líderes, frente a 800 en los más rezagados.

Sur-sureste: rezago, pero con signos de mejora

La zona sur-sureste, encabezada por Chiapas, Oaxaca y Guerrero, presenta un crecimiento más moderado, aunque el Centro México Digital reconoce una aceleración reciente.

“Ustedes pudieron observar que en algunos indicadores, estos estados logran posicionarse en buenos o primeros lugares”, dijo Jalife al destacar que el avance no es uniforme, pero sí visible.

En esos territorios, los factores limitantes son asequibilidad y adopción. Los costos de acceso a internet y dispositivos siguen siendo una barrera, especialmente en los hogares de menores ingresos, lo que impide que la infraestructura desplegada se traduzca en conectividad efectiva.

El mapa del gobierno digital

El pilar social del IDDE refleja la otra cara de la desigualdad. Mientras Aguascalientes, Ciudad de México y Morelos lideran en digitalización de servicios públicos, otras entidades retrocedieron en accesibilidad web y modernización de trámites. Según el estudio, la brecha en servicios digitales se amplía.

“Los resultados muestran una brecha muy grande entre entidades en trámites clave y una caída del 26% en accesibilidad web (…) el promedio nacional es de 39.6 puntos”, de acuerdo con Jalife.

Los usos económicos del internet (banca digital y comercio electrónico) crecen con fuerza en todo el país, pero la relación entre ciudadanía y gobierno se mantiene estancada.

Innovación desigual

El pilar de innovación muestra cómo las capacidades tecnológicas se concentran en pocos polos. El informe destaca que sólo 7% de las empresas mexicanas usa tecnologías emergentes, como inteligencia artificial, robótica o blockchain. Además, la brecha entre los estados líderes y los más rezagados es de 5.4 veces, con Nuevo León, Querétaro y la Ciudad de México a la cabeza.

“Pasar de cuatro Méxicos digitales a uno solo”, fue la meta que planteó Jalife al término de la presentación. En su visión, el país podría aspirar a reducir la brecha a “dos Méxicos muy cercanos” en el mediano plazo, siempre que se mantenga la coordinación entre gobierno, academia e industria, y que las políticas se diseñen a la medida de cada estado.

