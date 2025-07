Colaboración en propiedad intelectual y energía, exige EU a México en negociaciones

En las últimas semanas, funcionarios de México, la Unión Europea, Japón y Canadá han intercambiado notas para tratar de entender cómo es negociar con la administración Trump. A México, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) le ha pedido más colaboración en cuestiones relacionadas con propiedad intelectual y energía, según un artículo de la influyente publicación digital Político, firmado por Mickey Djuric.

Al parecer, las exigencias hacia México no quedaron ahí, de acuerdo con un funcionario mexicano que participó en ese diálogo con representantes de otros países que negocian con Estados Unidos. La brecha entre los dos países ha crecido en la medida en que Estados Unidos ha incrementado sus exigencias hacia México.

¿Cuáles exigencias podrían ser? Basta con retomar algunos de los titulares de las últimas semanas: controles de lavado de dinero en el sistema financiero mexicano,; reorganización de la industria automotriz, controles de la presencia china en sectores estratégicos como tecnología, infraestructura, minería...

“A Canadá no le han dado una lista”, dice un representante del gobierno canadiense a Político. Quizá no hay lista, pero eso no quiere decir que no haya presiones. La administración Trump presiona a Canadá para que haga un mayor esfuerzo para nivelar el comercio bilateral. Esto quiere decir reducir el superávit, además de resolver asuntos que irritan a Estados Unidos, entre ellos la amenaza de cobrar impuestos especiales a las grandes tecnológicas de Estados Unidos; la protección a la industria de lácteos de Canadá; las leyes de lenguaje en Quebec; la política de Canadá sobre el uso de plásticos.

Las reuniones presenciales han tenido la participación de Howard Lutnick, secretario de Comercio, o Scott Bessent, secretario del Tesoro. De acuerdo con versiones que recogen medios canadienses, los funcionarios estadounidenses repiten los argumentos de Donald Trump: se quejan del contrabando de fentanilo; expresan su molestia por la falta de seguridad en la frontera y preguntan por qué Canadá trata a Estados Unidos de manera tan injusta.

Las reuniones son desordenadas, refieren desde Canadá. No hay consistencia entre los temas que se presentan en los diferentes encuentros, describen los canadienses: el equipo de Trump pone en la mesa un asunto diferente cada vez que hay una cita: un día piden que los grandes bancos de Estados Unidos tengan una presencia más visible en Canadá y la siguiente vez se dedican a presionar para tener más controles en la frontera.

El tener un superávit comercial con Estados Unidos es un agravio, desde la perspectiva de Donald Trump. Siendo así, el asunto es más grave con México que con Canadá. Entre 2022 y 2024, México acumuló un superávit con Estados Unidos de 455,000 millones de dólares. En el mismo periodo, el superávit canadiense fue de 208,000 millones. Entre enero y mayo de 2025, México tiene un saldo a favor de 79,000 millones de dólares, mientras que Canadá totaliza 27,400 millones.

Frente a Trump, la estrategia de Canadá ha sido muy diferente a la de México. Justin Trudeau fue confrontativo y Mark Carney ha adoptado un enfoque más pragmático, pero él y su equipo negociador encabezado por el ministro de Comercio Dominic Leblanc han dejado claro que no están desesperados por llegar a un acuerdo antes del 1 de agosto. Quizá esto sea una manera de responder al desdén que Donald Trump ha mostrado hacia sus socios del T-MEC. Hubo prioridad para lograr acuerdos con Vietnam, Indonesia, Filipinas, Japón y la Unión Europea. Los dos primeros días de esta semana en que se vence el plazo fueron para negociar con China. Extraoficialmente, se dice que el próximo en la lista es India, la quinta mayor economía del mundo y la que tiene la tasa de crecimiento más alta, entre las economías con mayor PIB.

México ha tratado de ser conciliador y mantener la cabeza fría, según la instrucción que ha dado Claudia Sheinbaum. En lo relativo a la comunicación, el equipo que encabeza Marcelo Ebrard ha sido muy hermético, aunque ha trascendido que las demandas de Estados Unidos van más allá de la agenda económica comercial e incluyen temas relacionados con seguridad y geopolítica. A diferencia del gobierno de Canadá, todo indica que el Gobierno mexicano sí tiene un sentido de urgencia para anunciar un acuerdo antes de que entren en vigor las tarifas de 30%, el 1 de agosto. ¿Por qué la urgencia? La incertidumbre arancelaria está pegando más duro en México, en buena medida porque se suma a la incertidumbre por temas como la reforma judicial. Según los pronósticos del FMI, en 2025 México crecerá 0.2%. Canadá, 1.6 por ciento.