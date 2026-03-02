Robbie Williams abre segunda fecha en CDMX: Cuándo es, preventa y precios en el Palacio de los Deportes

El cantante británico Robbie Williams sumó una nueva presentación en la Ciudad de México luego de que los boletos para su primer concierto se agotaron en cuestión de horas.

El exintegrante de Take That se presentará el 7 y 8 de octubre en el Palacio de los Deportes, como parte de su gira “Britpop”, con la que promociona su más reciente material discográfico. La apertura de una segunda fecha confirma la alta demanda del artista en el país.

Preventa y venta general de boletos

La preventa Banamex para la segunda fecha ya inició y está disponible exclusivamente para tarjetahabientes de esa institución bancaria.

Para el público en general, la venta abierta comenzará el 3 de marzo a las 11:00 horas a través de Ticketmaster, donde podrán adquirirse entradas con tarjetas de cualquier banco.

Precios de los boletos

Los precios oficiales, ya con cargos por servicio incluidos, son los siguientes:

Nivel A (Pista, de pie): 4,154 pesos

Nivel B: 4,712 pesos

Nivel C: 3,805.50 pesos

Nivel D: 2,232 pesos

Nivel E: 1,736 pesos

Discapacitados: 3,459.50 pesos

Cabe señalar que algunos asientos en primeras filas o con ubicación preferente podrían tener variaciones en el costo.

Un regreso esperado

El regreso de Robbie Williams a México forma parte de su nueva etapa musical con el álbum Britpop, lanzado a inicios de año, y llega después de una serie de conciertos en Reino Unido y Europa.

Con dos fechas confirmadas en la capital, el artista reafirma su vigencia como uno de los intérpretes británicos más influyentes de las últimas décadas y su capacidad para llenar recintos en Latinoamérica.