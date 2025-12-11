Apple logra revocación parcial de sanciones en demanda antimonopolio de Epic Games

Apple convenció el jueves a un tribunal de apelaciones de Estados Unidos para que revocara partes de una orden judicial que obligaba al fabricante del iPhone a introducir algunos cambios en su lucrativa App Store para promover una mayor competencia, mientras que perdió su intento de anular una amplia orden judicial.

El fallo del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito de Estados Unidos con sede en San Francisco, afirma que algunas partes de la orden de abril que declaraba a Apple en desacato por violar una decisión anterior eran demasiado amplias y debían modificarse.

Sin embargo, el tribunal de apelaciones mantuvo la decisión de desacato del juez inferior y se negó a anular una orden judicial ganada por el fabricante de Fortnite, Epic Games.