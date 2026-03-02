Bolsa mexicana retrocede más de 1% ante el conflicto en Oriente Medio

Las bolsas de valores de México cerraron con fuertes pérdidas las negociaciones de este lunes. Los índices bursátiles locales retrocedieron, golpeados por una mayor aversión al riesgo en los mercados por el agravamiento de la situación en Oriente Medio.

El índice líder S&P/BMV IPC, de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), que agrupa a las acciones locales más negociadas, bajó 1.15% hasta 70,584.75 unidades. El FTSE BIVA, de la Bolsa Institucional de Valores (Biva), perdió 1.13% con 1.399,73.

S&P/BMV IPCTradingview

Al interior del índice de referencia, la mayoría de los valores cerraron con pérdidas. Destacó el descenso de 5.97% de Grupo Carso, de Carlos Slim, a 126.89 pesos, seguido por uno de 5.25% de Televisa a 9.75 pesos, y Regional, con 4.79% a 153.98.

Los índices locales registraron fuertes avances en los primeros dos meses del año. El S&P/BMV IPC acumuló una mejora de casi 11% hasta el viernes, superando el desempeño a sus pares de Wall Street y después de la temporada de reportes del cuarto trimestre.