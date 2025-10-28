Apple entra al club de los 4 billones de dólares de valor de mercado por fuertes ventas del iPhone

Apple superó este martes por primera vez los 4 billones de dólares de valor de mercado, la tercera gran empresa tecnológica que alcanza este hito, gracias a que la fuerte demanda de sus últimos modelos de iPhone disipó los temores sobre su lento avance en la carrera de la inteligencia artificial.

Las acciones de Apple han ganado cerca de un 13% desde los nuevos lanzamientos el pasado 9 de septiembre, en un notable giro que ha llevado al valor a terreno positivo por primera vez este año.

"El iPhone representa más de la mitad de los beneficios e ingresos de Apple y cuantos más teléfonos puedan poner en manos de la gente, más podrán atraer a la gente a su ecosistema", dijo Chris Zaccarelli, director de inversiones de Northlight Asset Management, antes del hito.

Las acciones de Apple sufrieron temprano en el año por preocupaciones sobre la dura competencia en China y la incertidumbre sobre cómo sortearía la empresa los elevados aranceles estadounidenses sobre economías asiáticas como China e India, sus principales centros de fabricación.

Sus últimos teléfonos inteligentes, entre ellos la gama iPhone 17 y el iPhone Air, volvieron a atraer a clientes de Pekín a Moscú en las primeras semanas de lanzamiento, mientras que la empresa asumió los altos costos derivados de los aranceles.

Los analistas creen que el delgado diseño del iPhone Air podría ayudar a Apple a defenderse de rivales como Samsung Electronics, mientras que las primeras ventas del iPhone 17 superaron a las de su predecesor en un 14% en Estados Unidos y China, según datos de la firma de análisis Counterpoint.

La correduría Evercore ISI espera que la fuerte demanda de los últimos iPhones ayude a la firma a superar las expectativas del mercado para el periodo de tres meses que termina en septiembre y a emitir previsiones optimistas para el trimestre que termina en diciembre.

Apple es la tercera empresa que alcanza la marca de los 4 billones de dólares después de Nvidia y Microsoft. Nvidia encabeza actualmente la tabla con un valor de mercado de más de 4.5 billones de dólares.

Apple se une a Nvidia y Microsoft

Con anterioridad a la 'compañía de la manzana', Nvidia conquistó los 4 billones de dólares de valor en Bolsa el pasado 9 de julio, convirtiéndose en la primera empresa en alcanzar dicha valoración, que en la actualidad supera los 4.7 billones de dólares, con una revalorización de casi el 40% en 2025 y del 77% en apenas seis meses.

Posteriormente, el pasado 31 de julio, sería Microsoft la que cruzaba la barrera de los 4 billones de dólares de valor bursátil, que el gigante de Redmond ha reconquistado este martes, aupado por su participación en OpenAI.

De su lado, Alphabet, empresa matriz de Google, lograba alcanzar el mes pasado por primera vez una capitalización de 3 billones de dólares, que en la actualidad se aproxima a los 3.3 billones de dólares.

Lo récords de Apple

Apple logró superar por vez primera la barrera de los 3 billones de dólares el 30 de junio de 2023, casi tres años después de que el 19 de agosto de 2020 fuera la primera empresa estadounidense cotizada en alcanzar los 2 billones de dólares de valoración.

El 2 de agosto de 2018, Apple se convirtió en la primera compañía estadounidense y en la primera empresa privada cotizada en alcanzar el billón de dólares de valoración, más de una década después de que PetroChina lograra una capitalización de trece dígitos tras su debut en la Bolsa de Shanghái en noviembre de 2007, aunque la petrolera estatal china no logró entonces mantener su cotización.

La compañía de Cupertino debutó en Bolsa el 12 de diciembre de 1980 a un precio de 22 dólares por acción y desde entonces ha realizado cinco 'splits'.