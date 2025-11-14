Tribunal comercial de EU estudiará una nueva prohibición a importaciones del Apple Watch

La Comisión de Comercio Internacional (ITC) de Estados Unidos decidió el viernes iniciar un nuevo procedimiento para determinar si deben prohibirse las importaciones de los Apple Watch actualizados de Apple en el marco de un litigio sobre patentes con la empresa de tecnología de monitorización médica Masimo.

La ITC dijo en una orden que investigaría si los Apple Watch rediseñados para eludir una prohibición de importación anterior emitida por la comisión siguen infringiendo las patentes de Masimo que cubren la tecnología de medición del oxígeno en sangre.

La Comisión se ha fijado como objetivo finalizar la investigación en un plazo de seis meses. Los portavoces de Apple y Masimo no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

El caso forma parte de una polémica lucha de patentes entre Apple y Masimo, una empresa de tecnología de monitorización médica con sede en Irvine, California, que ha acusado al gigante tecnológico de contratar a sus empleados para robarle sus innovaciones en pulsioximetría.

La Comisión bloqueó las importaciones de los relojes inteligentes Series 9 y Ultra 2 de Apple en 2023 tras determinar que se habían infringido las patentes de Masimo.

Apple retiró la tecnología de lectura de oxígeno en sangre de sus relojes para evitar la prohibición, pero volvió a introducir una versión actualizada de la tecnología en agosto con la aprobación de la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras de Estados Unidos.

Masimo ha demandado a Aduanas por la aprobación, mientras que Apple ha impugnado por separado la prohibición de la ITC ante un tribunal federal de apelaciones.

Masimo demandó por separado a Apple ante un tribunal federal de California por infracción de patentes y robo de secretos comerciales. Un jurado de Santa Ana está sopesando las alegaciones de Masimo de que Apple debe hasta 749 millones de dólares en concepto de daños y perjuicios por infringir las patentes de Masimo.

Un juez de California declaró nulo el juicio en el caso de secretos comerciales de Masimo contra Apple en 2023 después de que un jurado no llegó a un veredicto unánime. Apple ganó un veredicto mínimo de 250 dólares contra Masimo en Delaware el año pasado en una contrademanda por alegaciones de que los relojes inteligentes de Masimo infringen dos patentes de diseño de Apple.