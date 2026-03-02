Rueda de la fortuna

El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia puso en marcha la estrategia nacional “Mi familia, mi lugar seguro”, en sintonía con el plan de construcción de paz de la presidenta Claudia Sheinbaum. La titular del organismo, María del Rocío García Pérez, subrayó que la paz inicia en el núcleo familiar en todas sus diversidades. Mediante convenios con el gobierno de Baja California y la UABC, el programa desplegará talleres y actividades lúdicas en todo el país para fortalecer el tejido social.

Malabarista

El Grupo de Trabajo en Materia de Cuidados, encabezado por Evangelina Moreno Guerra en San Lázaro tuvo algunos encuentros interesantes. Uno de ellos fue el que sostuvieron con la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. Ante el inminente envejecimiento demográfico en México, se busca replicar buenas prácticas niponas para dignificar a cuidadores y garantizar un cuidado digno. La agenda incluye reformas constitucionales, licencias laborales y la creación de una Red Mexicana de Apoyo, apostando por la "economía plateada".