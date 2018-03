Un fallo de seguridad afecta a más de 70 apps de iOS, el cual permite filtrar información sensible de los usuarios de iPhone y iPad a hackers. Las apps afectadas han sido descargadas más de 18 millones de veces en conjunto, lo que significa que hay muchos usuarios que podrían ser víctimas.

El hallazgo fue realizado por Will Strafach, investigador de seguridad detrás del servicio de análisis Verify.ly. En su informe asegura que un total de 76 aplicaciones han sido afectadas por esta vulnerabilidad, incluyendo algunas dedicadas al seguimiento médico y a gestionar las finanzas de los usuarios.

Strafach asegura que no todas las apps son afectadas al mismo nivel. En su informe las divide en tres categorías, dependiendo del nivel de riesgo: bajo, medio o alto. Entre las apps afectadas de bajo nivel de riesgo se encuentran ooVoo, ViaVideo, Snap Upload for Snapchat, Uploader Free for Snapchat y el navegador Cheetah.

Creo que no existe una solución por parte de Apple. Si intentaran bloquear este problema de seguridad podrían afectar a otras aplicaciones de iOS. Un hacker malicioso podría aprovechar esta vulnerabilidad atacando a su víctima a través de una red WiFi pública o su propia casa, si acaso pudiera acercarse lo suficiente , aseguró Strafach.

El investigador asegura que está informando a todos los desarrolladores detrás de las apps vulnerables para que corrijan el fallo lo más pronto posible.

Aplicaciones vulnerables de bajo riesgo

ooVoo? VivaVideo? Snap Uconnect Access Volify Uploader Free for Snapchat Epic!? Mico? Safe Up for Snapchat? Tencent Cloud Uploader for Snapchat? Huawei HiLink VICE News Trading 212 Forex & Stocks ????-??????????????? CashApp? FreeMyApps? 1000 Friends for Snapchat? YeeCall Messenger InstaRepost? Loops Live Privat24 Private Browser? Cheetah Browser AMAN BANK FirstBank PR Mobile Banking vpn free? Gift Saga Vpn One Click Professional Music tube? AutoLotto Foscam IP Camera Viewer Code Scanner by ScanLife

I just published CVE IDs for High Risk Apps https://t.co/buMU2ZaRKT — Will Strafach (@chronic) 7 de febrero de 2017

