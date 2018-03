Los medios nativos digitales se volvieron más populares en los últimos años gracias al incremento del acceso a Internet en México y la preferencia de los usuarios por los medios innovadores con diferentes propuestas de contenido y nuevos formatos, además del uso constante de redes sociales, las cuales, han aprovechado los medios nativos digitales como un plus para la distribución y promoción del contenido.

En México existen 68 millones de personas que navegan en Internet, 57% de la población, hasta el 2015 según la consultora, iab México. 1 de cada 5 mexicanos revisa las noticias a través de Internet, razón por la que los medios digitales continúan creciendo y otros cuantos se suman a la lista.

Los medios nativos digitales enfrentan retos que han ido superando desde su nacimiento, pero aún faltan barreras por derribar para seguir evolucionando. Carlos Lejia (director de Kiwilimón), Gustavo Rodríguez (fundador de Grupo Contacto Interactivo), Andrea Merlos (directora de noticias de La Silla Rota) y Daniel Castillo (Operación digital de El Deforma) coinciden en que los medios digitales se mueven todo el tiempo y tienen que evolucionar según el comportamiento de la audiencia. Además de pensar que los medios digitales deben estar bajo la lupa, creen que habrá una limpieza en los medios nativos digitales, en la cual, saldrán los que no aporten contenido interesante e innovador a la audiencia y los protagonistas serán aquellos medios que estén más cerca de su audiencia y se distingan por su autenticidad.

Estaría cool que la mayoría de los medios nativos digitales mexicanos tuvieran consciencia. No veo una sociedad cooperativa con el contenido basura que hay. No me imagino a las personas haciendo una rueda de la serenidad y después voltearse a ver al Werevertumorro , dijo Gustavo Rodríguez.

El futuro es móvil y social

Por primera vez en México, en el 2016, el dispositivo desde el que más mexicanos se conectaron a Internet (70%) fue el smartphone y ocho de cada diez internautas lo utilizaron para acceder a sus redes sociales, según iab México.

Las redes sociales tienen un papel clave en los medios nativos digitales, aunque para los medios enfocados en noticias, el 2016 fue un año en el que la veracidad de la información se puso en duda, sobre todo después de las elecciones en Estados Unidos, en las que corrieron noticias falsas por toda la red, por lo que el 2017 significa un nuevo reto en cuanto a la selección de información.

Facebook anunció el 15 de diciembre pasado, que trabajará en nuevas actualizaciones e implementaciones en la red favorita de los mexicanos, para combatir la información falsa, eliminando los incentivos financieros de los spammers, facilitando los reportes de los mismos usuarios de Facebook y haciendo alianzas con organizaciones independientes para la verificación del contenido.

Daniel Moreno (director de Animal Político), Alejandro Paez (director de contenidos de Sin Embargo) y Javier Salinas (director de MedioTiempo) creen que el rigor periodístico es uno de los temas de mayor importancia en los medios nativos digitales. Moreno dijo que si los medios piensan sólo en visitas, el costo sería menor credibilidad y confusión del lector. Paez piensa que el rol de los medios debe ser generar certeza con el manejo de la información.

Si el tema es pensar en visitas, en un futuro será un costo muy alto para el periodismo. Lo ideal, para mí, sería que en un futuro las visitas no sean lo principal para sostenerse , dijo Daniel Moreno.

A pesar de que 9 de cada 10 mexicanos utilizan redes sociales y que 42% consulte las noticias a través de medios sociales, principalmente Facebook, según iab México, Javier Salinas cree que la verificación de fuentes es un tema que los medios tradicionales han olvidado en las redes sociales, además de que los medios digitales han perdido el rigor ético y es algo que se debe resolver en un futuro cercano.

Algunos actores de los medios nativos digitales son más optimistas en cuanto al futuro de la industria. Gustavo Rodríguez piensa que en el futuro habrá una mayor colaboración entre los medios y que la agenda política la dictarán Facebook o Google. Jorge del Villar (CMO de Cultura Colectiva) cree que Snapchat estará entre las redes sociales favoritas del público mexicano y Facebook será un aglomerador de contenidos, mientras que Luis Enríquez (CFO Cultura Colectiva) considera que las redes sociales son el futuro y la medición deberá estar enfocada en alcance, ya que las visitas únicas son sólo un segmento del alcance total de los medios.

El reto es crear un contenido que tenga mayor nivel de interacción y que pueda crear una mejor relación con la audiencia final , dijo Juan Carlos Luján, director regional de Socialbakers.

Los medios nativos digitales tendrán la oportunidad de resaltar sobre otros medios si se preocupan por generar contenido de valor, con rigor periodístico y respetando los valores éticos que la comunidad digital está buscando. Las redes sociales seguirán siendo el principal medio de distribución de contenido pero continuará evolucionando constantemente para lograr mantener a los seguidores de los medios, a través de formatos y estilos diferentes, pero sobre todo, enfocándose en los intereses de cada una de las audiencias en la web.

lourdes.bermudez@eleconomista.mx

Twitter: @pegatinaa