Upsocl, medio nativo digital chileno, marcó tendencia en la red desde sus primeras publicaciones en el 2014 que se hicieron famosas por utilizar frases como Te sorprenderá lo que pasa al final hasta su nueva oferta de contenido, una fórmula creativa que busca brindar un valor agregado a los lectores en cada artículo, mientras acerca a las compañías a una audiencia específica, a través de diversos formatos más allá del punto com que se conectan con los lectores y generan emociones.

Hay una gran audiencia en redes sociales y no necesariamente la tienes que llevar al punto com. Empezamos a descentralizar todo del sitio e hicimos otras verticales más especializadas en otros temas: Sabores (recetas de cocina en videos cortos), Lulu (belleza), Simple (manualidades en videos cortos), Activa (bienestar) , dijo Carlos Calleja, country manager de Upsocl en México.

El Ranking de Medios Nativos Digitales realizado mensualmente por comScore y El Economista incluye sólo medios mexicanos, por lo que Upsocl no aparece en la lista. Si fuera incluido en el ranking, Upsocl.com estaría en la quinta posición en móviles con 4.2 millones de visitantes únicos desde móviles y la segunda en escritorio con 796,000 visitantes únicos.

Upsocl.com llegó a México en octubre del 2015 con Carlos Calleja al frente, después de que el 35% del tráfico web correspondiera a usuarios mexicanos. Las oficinas en la colonia Roma Sur de la Ciudad de México transmiten tranquilidad a través de su arquitectura y los 11 empleados que integran el medio, en su mayoría más jóvenes que en los otros medios nativos digitales del ranking.

Uno de los principales objetivos de Upsocl es generar emociones en los lectores del contenido, razón por la que incluyeron emoticones de reacciones en cada artículo de la página, al estilo de Buzzfeed, que sirven como parámetro para saber qué piensan los usuarios. Otra forma de escuchar a su audiencia es a través de redes sociales, su principal fuente de distribución.

Las redes sociales son los mejores aliados de los medios nativos digitales. Hasta mayo del 2016, 39% del presupuesto para publicidad se utilizó para medios sociales, según la consultora eMarketer. Las nuevas formas de leer en la red, aceleradas por AMP de Google o Facebook Articles, han hecho que los lectores que prefieren consumir contenidos que vivan en dichas plataformas crezcan como espuma.

Los lectores están eligiendo los contenidos creativos nativos en redes sociales, videos cortos sin sonido, imágenes y otros contenidos audiovisuales en formatos diferentes a los tradicionales. El consumo de contenido en Facebook creció 57% en los últimos dos años, según la casa de análisis web HubSpot, pero la preferencia de los usuarios por las redes sociales dificulta el discernimiento de información para determinar si es falsa o verdadera.

Más que voltear a ver al medio, tenemos que pensar como usuarios en que tenemos que ser más responsables. Es nuestra responsabilidad checar dos o tres medios, no compartir por compartir, no comentar cosas de las que no estás seguro. La responsabilidad es en conjunto, de los medios y los usuarios. Nos hace falta mucha educación digital , dijo Calleja.

¿Dónde está el negocio?

El negocio de Upsocl se divide en display, content marketing, estrategia y generación de clientes nuevos. En display cuentan con un equipo de ventas, pero más que los banners, se enfocan en el contenido patrocinado con el que pretenden conectar a una marca con una audiencia específica a través de una estrategia digital.

Para Carlos Calleja no todo en digital debe medirse por alcance, sino por interacciones. Lo que le ofrecen a una marca es un mínimo de visualizaciones garantizado, pero sobre todo las interacciones en redes sociales. Se nos olvida que detrás de los KPIs [indicadores clave de rendimiento] hay una persona, de eso se ha tratado siempre la publicidad, de crear una conexión emocional con las personas, de contar historias , dijo.

En el caso de la búsqueda de nuevos clientes, Upsocl trabaja con marcas con grandes y pequeños presupuestos, ayudando en la estrategia digital, creando content marketing, pero sobre todo, abriendo camino a los medios nativos digitales. Mucho del trabajo de los medios nativos digitales es evangelizar y echarnos la mano entre los medios para que el pastel siga creciendo , dijo Calleja.

