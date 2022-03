La aplicación de mensajería WhatsApp anunció un nuevo mecanismo de seguridad para ayudar en la prevención y el robo de cuentas de usuarios.

Como parte de sus nuevos mecanismos de seguridad, la aplicación de mensajería realizará una llamada telefónica automatizada en la cual se proporcionará al usuario el código de verificación de seis dígitos necesarios para registrar un celular.

Este procedimiento de seguridad debe realizarse cuando se registra un nuevo número de teléfono o al reinstalar la aplicación en nuevo dispositivo. El código de seguridad también puede ser enviado a través de mensaje SMS.

Con esta nueva función en el proceso de registro, los usuarios deberán responder la llamada automatizada y presionar el número 1 para recibir el código de verificación de seis dígitos.

En caso de no responder la llamada, el sistema no dejará ningún código en el buzón de voz y no se podrá utilizar la aplicación.

Una importante recomendación de seguridad es nunca compartir el código de seguridad de seis dígitos.

Esta función de seguridad de WhatsApp se une a los mecanismos de verificación de dos pasos y los de verificación de identidad con los que la compañía de mensajería propiedad de Meta busca combatir el robo de identidades.