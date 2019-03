El mismo día que se conmemoró el cumpleaños de la World Wide Web, el pasado 13 de marzo, los servicios de Facebook y sus aplicaciones hermanas Facebook Messenger, Whatsapp e Instagram vieron interrumpida su operación en varias regiones del mundo por lo que la compañía llamó “un cambio en la configuración de sus servidores”.

Este “apagón” de Facebook no trajo consecuencias desastrosas o fatales para los usuarios de las más de 2,000 millones de cuentas activas de Facebook, 1,500 millones de cuentas de Whatsapp, 1,300 millones de cuentas de Facebook Messenger y 1,000 millones de cuentas de Instagram que hay en el mundo, según información de Hootsuite.

Lo que sí hizo este “apagón” fue dar una idea del tamaño de la compañía tecnológica y de la magnitud de las consecuencias que tienen sus actividades en todo el mundo. Muchas personas recurrieron a Twitter y otras redes sociales para advertir sobre lo que ocurría en Facebook, que de acuerdo con Internet Society domina el mercado de aplicaciones de internet junto con Google, Amazon, Tencent y Alibaba.

El tamaño de Facebook y su dominancia en la capa de aplicaciones de la red fue uno de los temas que abordó la Internet Society en su más reciente Informe Global de Ia Internet 2019 que en esta edición sobre la consolidación y concentración de la economía digital que basa su funcionamiento en Internet.

En el informe, la Internet Society sugiere que las diferentes capas que integran a internet, desde la infraestructura, pasando por los servicios, hasta llegar a las aplicaciones, pudieran estar consolidadas o concentradas, pero no atina a observar cuáles podrían ser las consecuencias de esta concentración. A través del documento, la organización lanza más preguntas que respuestas acerca de los efectos que puede tener la concentración de la economía digital.

Esta cautela de la Internet Society se debe, de acuerdo con Israel Rosas, director de Comunicación en América Latina y el Caribe de la Internet Society (Isoc), a que la organización quiere ir más allá del instinto y no recurrir a soluciones simplistas. “La administración de Kathryn Brown, que estuvo al frente de la Internet Society entre 2014 y 2018, se abocó a posicionar la marca de la organización a tal grado que cambió su logotipo. Con la llegada de Andrew Sullivan, Isoc volteó a ver lo básico de la llamada red de redes”, dijo Rosas entrevista con El Economista.

“Tenemos el olfato de que en acceso e infraestructura hay cierta concentración, que en la capa lógica también hay ciertas consolidaciones y que en la capa de usuarios hay otras consolidaciones que podrían darle demasiado poder a algún jugador, pero necesitamos saber específicamente cuáles son los efectos de estos fenómenos”, dijo.

“Necesitamos respuestas concretas, porque no estamos hablando de cualquier cosa. Si vas a salir a señalar a actores grandes necesitas hacerlo con argumentos sólidos”, añadió.

Según Rosas, la principal preocupación de Internet Society es que internet funcione de manera abierta y que llegue a todas las personas. “Lo que queremos es que más gente se conecte y que quienes se conecten confíen más”, dijo. Rosas admite que este deseo puede parecer ingenuo, pero advierte que su razón radica en que internet se planeó como una red descentralizada y abierta y aquellas redes que no funcionen de esta manera, no forman parte de internet. “Simplemente aquello que no funcione de forma abierta y descentralizada no es internet”, dijo.

La Internet Society es una organización no gubernamental y sin fines de lucro que se encarga de desarrollar protocolos y estándares para el adecuado funcionamiento de la red de redes. Fue fundada en 1991 y desde entonces ha abordado temas como la neutralidad de la red y la llegada de cada vez más participantes a internet.

La organización trabaja a través de una serie de capítulos integrados por miembros de la organización y miembros individuales. En América Latina y el Caribe cuenta con 24 capítulos, incluido el de México. Los miembros que integran los capítulos son voluntarios y trabajan de acuerdo con los temas alrededor de Internet que más les interesan.

“México tiene un capítulo muy fuerte en temas de política, por ejemplo Alejandro Pisanty ha estado en el capítulo desde hace mucho tiempo y ahora mismo es presidido por Luis Martínez, profesor de la Ibero en Tijuana, quien tiene un trabajo intenso en el desarrollo de redes comunitarias”, dijo.

