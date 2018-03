Kim Dotcom revolucionó el concepto de la nube. El 21 de marzo del 2005 nació el servicio de almacenamiento gratuito de archivos en un servidor remoto conocido como Megaupload, operado por Megaworld desde Hong Kong; casi siete años después, el 19 de enero del 2012, fue cerrado por el FBI.

El sitio que permitía a los usuarios usar hasta 2 GB de forma gratuita y compartir los links de esos archivos de forma que otros usuarios pudieran descargarlos. Megaupload fue un éxito a nivel mundial. El sitio fue creado por Kim Dotcom un empresario de internet que nació bajo el nombre de Kim Schmitz en Kiel, Alemania, el 21 de enero de 1974.

Este lunes 20 de febrero, un juez en Nueva Zelanda ratificó el fallo que determina que el empresario de internet y tres de sus colegas pueden ser extraditados a Estados Unidos para enfrentar cargos penales. La decisión del juez, llega cinco años después de que fue cerrado Megaupload y presentaron contra los acusados cargos de conspiración, asociación delictiva y lavado de dinero. De ser hallados culpables, podrían enfrentar décadas en prisión. Los abogados del alemán anunciaron de inmediato su intención de volver a apelar el fallo, que confirma una decisión en primera instancia de diciembre de 2015.

Kim Dotcom criticó el fallo en Twitter, donde consideró que había demostrado que las infracciones a las reglas de la propiedad intelectual no podían acarrear una extradición.

It's a political case.

It's a political judgement.

I told you I can't be extradited for Copyright and I was right.

What is this? Sharia law?