7 consejos para usar herramientas de inteligencia artificial de forma segura con niños
Uno de los mayores peligros radica en la recolección de datos personales. Muchos menores, sin plena conciencia, comparten información sensible como su nombre, ubicación o intereses.
La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, a través de la Policía Cibernética, emitió esta semana una alerta sobre los riesgos que enfrentan niñas, niños y adolescentes al interactuar con herramientas de inteligencia artificial (IA) como Google Gemini, debido a que estas plataformas no están diseñadas para usuarios menores de edad y pueden exponerlos a contenido inapropiado, sesgado o incluso violento.
Riesgos invisibles en la era digital
La dependencia explicó que, aunque los modelos de IA se presentan como asistentes útiles, generan respuestas automáticas que pueden incluir información errónea o distorsionada. Esto representa un riesgo en etapas en las que los menores aún no desarrollan un pensamiento crítico suficiente para distinguir entre fuentes confiables y datos falsos.
Aunque las plataformas establecen políticas de privacidad, la SSC advirtió que no siempre existen controles efectivos que impidan el uso de esos datos con fines publicitarios o indebidos, lo que vulnera su derecho a la privacidad.
Además, alertó sobre la posibilidad de que los jóvenes desarrollen una dependencia emocional o tecnológica hacia las herramientas de IA. La capacidad de los modelos para responder con lenguaje natural puede fomentar una relación de confianza excesiva, sustituyendo la orientación de padres, tutores o profesionales, lo que podría derivar en aislamiento o desinformación.
7 Recomendaciones de la Policía Cibernética
Aunque no se han registrado incidentes específicos en la Ciudad de México, la SSC considera prioritario fomentar la supervisión y educación digital en los hogares. Entre las recomendaciones destacan:
1. Crear hábitos de navegación seguros: establecer horarios limitados para el uso de internet y emplear filtros infantiles.
2. No interactuar con desconocidos: enseñar a los menores a no compartir datos personales ni conversar con extraños en línea.
3. Usar plataformas adaptadas para niños: preferir versiones con controles parentales y filtros de contenido.
4. Actualizar sistemas y aplicaciones: mantener los dispositivos al día para reducir vulnerabilidades.
5. Usar contraseñas seguras: evitar compartirlas y enseñar su correcto manejo.
6. Fomentar el diálogo: generar espacios de confianza para hablar de experiencias negativas en línea.
7. Instalar software de protección: antivirus y antimalware actualizados que refuercen la seguridad de los dispositivos.
La Policía Cibernética enfatizó que la prevención y la colaboración familiar son esenciales para proteger a los menores en el entorno digital. También reiteró que la unidad está disponible las 24 horas del día para orientación o reportes al teléfono 55 5242 5100, extensión 5086, o al correo policia.cibernetica@ssc.cdmx.gob.mx
además de las redes oficiales @SSC_CDMX y @UCS_GCDMX.
“La seguridad en el ciberespacio de las niñas, niños y adolescentes es nuestra prioridad”, concluyó la SSC.