Google deja pistas en código binario antes de abrir su primer Centro de Atención Autorizado para Pixel en México

Hace unas semanas, Google anunció la apertura de su primer Centro de Atención Autorizado para dispositivos Pixel en México, que abrirá sus puertas en noviembre de 2025 sobre Avenida Presidente Masaryk, en la Ciudad de México.

Desde entonces, la empresa ha mantenido viva la expectativa con una serie de pistas y mensajes en redes sociales, como un misterioso tweet en lenguaje binario publicado por la cuenta oficial de @googlemexico, que al traducirse revelaba la frase:

“Google Pixel llega a México”.

El mensaje, acompañado del hashtag de la marca, generó curiosidad entre los seguidores, quienes lo interpretaron como una cuenta regresiva hacia la inauguración del nuevo espacio.

Atención presencial y soporte premium

El Centro de Atención Google Pixel ofrecerá soporte técnico especializado, reparaciones y atención presencial para teléfonos, smartwatches y audífonos de la marca.

Con esta apertura, México se convierte en el primer país de América Latina en contar con una infraestructura física dedicada a brindar soporte oficial a los usuarios de Pixel.

De acuerdo con Nancy Roitz, directora global de Operaciones de Reparación en Google, el proyecto forma parte del compromiso de la compañía con el mercado mexicano.

“El nuevo Centro de Atención de Google en México es una parte clave de nuestro compromiso con el mercado, ya que proporciona el soporte posventa de primer nivel que los usuarios de Google Pixel esperan”, explicó la ejecutiva.

Operado por Grupo Simtech

El espacio será operado por Grupo Simtech, empresa multinacional líder en servicios posventa y logística de dispositivos electrónicos. Contará con técnicos certificados, refacciones originales y procesos alineados con estándares internacionales de calidad, lo que permitirá ofrecer reparaciones el mismo día y soluciones ágiles.

Ecosistema de soporte en expansión

Google busca con este modelo replicar su esquema de atención en mercados clave como Estados Unidos, Reino Unido o Japón. De esta forma, refuerza su presencia física y el respaldo posventa que acompaña la llegada oficial de la línea completa de dispositivos Pixel al país, un movimiento anunciado desde agosto pasado.

Con este lanzamiento, la Ciudad de México se consolida como el primer punto de servicio y soporte integral para Pixel en América Latina, un paso más en la expansión regional de la compañía.