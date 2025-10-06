Corte Suprema de EU autoriza orden que obliga a Google a reformar su app store

La Corte Suprema de Estados Unidos se negó el lunes a detener partes clave de la orden de un juez que obliga a Google a hacer cambios importantes en su tienda de aplicaciones Play, mientras la compañía se prepara para apelar una decisión en una demanda presentada por Epic Games, fabricante de "Fortnite".

Los jueces rechazaron la petición de Google de congelar temporalmente partes de la orden judicial ganada por Epic Games en su demanda, que acusaba al gigante tecnológico de monopolizar la forma en que los consumidores acceden a las aplicaciones en los dispositivos Android y pagan por las transacciones dentro de las aplicaciones.

En julio, un tribunal federal de apelaciones confirmó la orden del juez de primera instancia contra Google, de Alphabet.

La orden emitida el año pasado por el juez federal de distrito James Donato exige a Google que permita a los usuarios descargar tiendas de aplicaciones rivales dentro de su tienda Play y que ponga el catálogo de aplicaciones de Play a disposición de la competencia.

Estas disposiciones no entrarán en vigor hasta julio de 2026.

El juez también dictaminó que Google debe permitir a los desarrolladores incluir enlaces externos en las aplicaciones, lo que permitirá a los usuarios eludir el sistema de facturación de Google.

Esa parte de la orden judicial entrará en vigor a finales de este mes.