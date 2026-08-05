LIV Golf anuncia nuevo inversor para continuar en el 2027

La tormenta puede acabar muy pronto para LIV GOLF. Scott O’Neil, director ejecutivo de la liga anunció que se ha conseguido un nuevo inversor principal sin revelar la identidad ni la cuantía de los fondos comprometidos.

O’Neil declaró esto en la sede de este fin de semana, New York en el Trump National Golf Club en Bedminster. LIV ya había señalado que buscaba recaudar hasta 350 millones de dólares para mantener la liga a flote los siguientes años. Este inversor —cuya identidad se mantiene en reserva— sustituirá al Fondo de Inversión Pública (PIF) de Arabia Saudita, entidad que anunció en abril que dejaría de financiar a LIV tras la temporada 2026 —que concluye a finales de este mes—, después de haber invertido cerca de 6.000 millones de dólares en la liga desde su lanzamiento en 2022.

"Cabe destacar que nuestra próxima etapa convertirá a los jugadores en los principales accionistas de LIV Golf, algo inédito en una gran liga deportiva mundial, y proporcionará a la liga las bases para seguir impulsando este deporte en todo el mundo".

El ejecutivo se reunió con los jugadores y el personal de la liga para informar sobre el acuerdo.

“Somos muy afortunados de que un inversor principal haya firmado una carta de intenciones aprobada por nuestra junta directiva, la cual respaldará y financiará a LIV de ahora en adelante. Así que son noticias muy positivas para nosotros. Es información de última hora”.