México Flag Football parten rumbo a la conquista Mundial

Es la oportunidad para México de demostrar que es potencia en el flag football (tochito). Por primera vez, este deporte debutará oficialmente en el calendario de Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

“El flag football ya no es una promesa es una realidad. México es una potencia mundial. Somos el rival a vencer. Ese prestigio se ganó entrenamiento tras entrenamiento, partido tras partido y generación tras generación. Ahora les corresponde escribir un nuevo capítulo de esa historia”, expresó el titular de la Conade, Rommel Pacheco durante el abanderamiento (el miércoles).

Entre las fortalezas del ‘tochito’ mexicano ante el mundo están: la constancia en el liderazgo del ranking. La selección femenil ocupa el primer sitio y supera a potencias como Estados Unidos y Canadá.

El crecimiento de ligas y competencia nacionales han llamado la atención de los equipos de la NFL, que a través del Programa de Mercados Globales (Global Markets Program) apoya con clínicas, entrenamientos y capacitaciones a entrenadores y jugadores. El flag football ha tomado relevancia en la semana del Super Bowl e incluso, cambió el panorama del tradicional ProBowl (equivalente al Juego de Estrellas). Este año se disputó un partido entre las selecciones varoniles de México y Estados Unidos.

Otra razón del dominio es que, los equipos mexicanos han vencido a Estados Unidos en torneos internacionales de gran jerarquía como The World Games. La selección femenil lidera el ranking de la IFAF (International Federation of American Football) y la rama varonil compite en el top tres internacional.

“En flag football he preguntado la dinámica que tienen a los directivos y jugadores, si es bueno o malo, pero si es algo bueno: ¿Para qué lo cambiamos? Es el gran trabajo que se da en México. Son gran referente del deporte e inspiración para niñas y niños. Flag tiene la oportunidad de estar en olímpicos, tienen ese ingrediente extra. En ustedes está si México va a o no. Cuando les preguntan no lo dudan, dicen vamos por medalla, por el oro y por el pase. Ustedes no lo dudan”, amplió Rommel.

La Federación de Futbol Americano no realiza un selectivo como los demás deportes federados.

Camino clasificatorio:

Las selecciones nacionales de todos los países compiten en el circuito internacional y en el Mundial de la especialidad para conseguir los boletos y plazas rumbo a LA2028. Estados Unidos tiene su lugar asegurado por ser sede.