Policía de Corea del Sur allana asociación de futbol por investigación sobre DT tras Mundial 2026

La policía surcoreana anunció que allanó el jueves la asociación de futbol como parte de una investigación sobre el nombramiento del seleccionador tras el fracaso en el pasado Mundial 2026, donde fue eliminada en primera fase.

La policía efectuó una "operación de búsqueda y decomiso" en las oficinas de la Asociación de Futbol de Corea, en el marco de las denuncias de irregularidades en la contratación del ahora exentrenador Hong Myung-bo, dijo a la AFP un portavoz policial.

Hong, de 57 años, renunció en junio luego de que Corea del Sur quedara eliminada en la fase de grupos del Mundial tras su derrota 1-0 ante Sudáfrica.

"La policía está investigando si hubo cargos por obstrucción de negocio en el nombramiento de Hong Myung-bo", indicó el portavoz policial, sin dar más detalles.

La entidad futbolística ya enfrentaba cuestionamientos por el nombramiento de Hong en 2024, pero se intensificaron tras la eliminación del combinado surcoreano.

Hong fue convocado en julio a declarar ante un comité legislativo que investiga su nombramiento. En esa ocasión dijo asumir "total responsabilidad" por el mal rendimiento de la selección.

El legislativo surcoreano investiga denuncias de que el entrenador recibió un trato preferencial en su nombramiento al frente de la selección.

El presidente Lee Jae Myung culpó del fracaso a "gente incompetente" promovida a cargos dirigenciales, en un comunicado en el cual criticó que "lealtad y faccionalismo" contaminan el reclutamiento al nivel más alto del fútbol.

La prensa surcoreana calificó el combinado del país asiático en el pasado Mundial como una "generación dorada", con el capitán Son Heung-min, exfigura del Tottenham Hotspurs inglés, y el defensa Kim Min-jae, del Bayern Munich.

Su temprana eliminación en el torneo causó enorme decepción en el país asiático.