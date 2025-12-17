UIF colabora con el Departamento del Tesoro del EU para ir contra el Cártel Santa Rosa de Lima

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), informó que colabora con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos para ir contra el Cártel de Santa Rosa Lima, cuyo líder José Antonio Yépez alias "El Marro" fue sancionado por el gobierno estadounidense.

El comunicado de la UIF señaló que la cooperación con el gobierno estadounidense, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) se da para debilitar las estructuras financieras de organizaciones criminales que tienen impacto transnacional.

El Cártel de Santa Rosa de Lima es una organización mexicana que se originó en Guanajuato, y cuyas actividades han generado afectaciones relevantes a la seguridad pública y a sectores estratégicos.

"En el ámbito nacional, la UIF ha desarrollado de manera permanente análisis financieros, fiscales y corporativos sobre personas y redes vinculadas a dicha organización, lo que permitió, con anterioridad, la incorporación de José Antonio Yépez Ortiz (a) El Marro, en la Lista de Personas Bloqueadas, conforme a las atribuciones legales de la UIF y en coordinación con las instancias competentes del Estado mexicano. Estas acciones se han sustentado en el seguimiento de flujos financieros, esquemas de ocultamiento de recursos y posibles vínculos con actividades de robo de hidrocarburos", detalló la institución.

La UIF aseguró que las acciones tomadas por Estados Unidos “refuerza y complementa” acciones que ya habían sido implementadas en México. Así, se amplían las restricciones financieras a nivel internacional y se limita el acceso de la organización y de sus integrantes a recursos, activos y operaciones dentro del sistema financiero global.

“Este refuerzo internacional contribuye a cerrar espacios para la evasión de controles financieros, el uso de intermediarios, prestanombres o estructuras corporativas, así como para la posible transferencia de recursos ilícitos entre jurisdicciones. De igual forma, fortalece los esfuerzos conjuntos para reducir la capacidad operativa, logística y de liderazgo de la organización criminal”.