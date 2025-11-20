Trump vuelve a criticar a Powell y afirma: “Me encantaría despedirlo”

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (EU), redobló ayer 19 de noviembre, sus críticas al presidente de la Reserva Federal (Fed), Jerome Powell, por no recortar las tasas de interés más rápido, y afirmó: “Seré sincero, me encantaría despedirlo”.

Trump, en un discurso pronunciado en un foro de inversión respaldado por Arabia Saudí en Washington, instó al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a acelerar la búsqueda de un sucesor para Powell, cuyo mandato como Presidente de la Fed finaliza en mayo y como gobernador de la Fed finaliza en el 2028.

“Tienes que trabajar en él, Scott. Lo único en lo que Scott está fallando es en la Reserva Federal”, dijo Trump sobre Bessent, que se encontraba entre el público del evento celebrado en el Kennedy Center de Washington.

“Las tasas son demasiado altas, Scott, y si no lo arreglas rápido, te voy a despedir”, expresó Trump, en broma.

Es probable que el próximo Presidente sea nombrado para un mandato de 14 años como gobernador de la Fed, que comenzará el 1 de febrero.

Bessent, quien lidera la búsqueda de un nuevo Presidente de la Fed, declaró el martes a Fox News que Trump tiene previsto reunirse con los tres finalistas para el puesto después del Día de Acción de Gracias, el 27 de noviembre, y que es probable que el nuevo candidato sea anunciado antes de Navidad.

Bessent ha nombrado a cinco finalistas: el asesor económico de la Casa Blanca, Kevin Hassett; el exgobernador de la Fed, Kevin Warsh; el actual gobernador de la Fed, Christopher Waller; la vicepresidenta de Supervisión del banco central, Michelle Bowman, y el ejecutivo de BlackRock, Rick Rieder.