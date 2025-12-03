Sofipos frenan ritmo de captación anual: CNBV

El ahorro colocado en las Sociedades Financieras Populares (Sofipos) comenzó a perder velocidad en el primer semestre del 2025, después de dos años marcados por expansiones.

La desaceleración, aunque evidente, no ha borrado su papel protagónico dentro del ecosistema financiero no bancario, de acuerdo con el último Reporte de Ahorro Financiero y Financiamiento, realizado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Al cierre de junio del 2025, las Sofipos reportaron un crecimiento real anual de 65.2%, una caída considerable frente a 233.5% registrado en junio del 2024, con 186,342 millones de pesos en ahorro, monto equivalente a 0.5% del PIB.

Ese desempeño se refleja en el panorama general de los intermediarios no bancarios. La captación conjunta de Socaps, Sofipos y uniones de crédito llegó a 1.3% del PIB.

Dentro del grupo, las Socaps avanzaron 10.1% anual a un saldo equivalente a 0.7% del PIB, mientras que las uniones de crédito permanecieron casi sin movimiento, con una variación de 0.9%, apenas 0.1% del PIB en depósitos.

Aunque las Sofipos frenaron su marcha, su capacidad para atraer depósitos continúa siendo mucho más sólida que la de la banca tradicional. En contraste, la banca múltiple, el componente más grande del sistema de captación, creció 3.2% anual real en el mismo periodo, pese a concentrar 22.9% del PIB, es decir, 8.2 billones de pesos.

Parte de esta desaceleración se explica por el entorno de tasas, la referencia del Banco de México pasó de 11.25% en el 2023 a 7.25% luego de la decisión anunciada en noviembre, un ajuste que redujo notablemente los rendimientos que tradicionalmente ofrecían estas entidades.

En años anteriores, las tasas que llegaban hasta 16% anual fueron uno de los principales atractivos para el público, especialmente para ahorradores que buscaban alternativas más rentables sin recurrir a instrumentos complejos.

Sin embargo, la caída de tasas no fue el único elemento que modificó el panorama. El caso de la Sofipo CAME pudo introducir un factor de desconfianza en el sector, al incumplir obligaciones con sus ahorradores. Su peso no era menor: había llegado a ser la novena Sofipo más grande del país, con 1 millón 371,315 clientes.

En ese contexto, las Sofipos parecen dejar atrás la etapa de expansión explosiva, pero conservan con holgura su liderazgo en captación: aun con un avance menor al del año previo, su crecimiento continúa muy por encima del de la banca tradicional.

No obstante, la banca múltiple sigue siendo el pilar central del ahorro nacional. Su captación, que también creció 3.2% real entre junio de 2024 y junio de 2025, representa la porción más amplia del sistema, con un saldo equivalente a 22.9% del PIB, es decir, 8.2 billones de pesos.

Comportamiento del crédito

Crecimiento general del crédito no bancario

La cartera de los intermediarios no bancarios regulados representó 1.6% del PIB y creció 11.8% real entre junio de 2024 y junio del 2025, mostrando una demanda de financiamiento aún fuerte fuera de la banca tradicional.

Crecimiento del crédito en Sofipos

Las Sofipos alcanzaron una cartera de 72,565 millones de pesos (0.2% del PIB) y mostraron un crecimiento sobresaliente de 41.2% anual real, consolidándose como uno de los segmentos más dinámicos del financiamiento no bancario.

Desempeño de las Sofomes ER

Las Sofomes ER concentraron la mayor cartera del sector, con 277,000 millones de pesos –0.8% del PIB– y un crecimiento de 13.3% anual real en el segundo trimestre de 2025.

Desempeño de las Sofomes ENR

Las Sofomes ENR registraron un incremento de 8.2% anual real, alcanzando un nivel equivalente a 1.9% del PIB.