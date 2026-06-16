Sanciones, clave para regular stablecoins y proteger sistema financiero: Senador Murat

El senador Alejandro Murat destacó que la iniciativa para regular los Activos Virtuales Estables (AVE), conocidos como stablecoins, contempla sanciones para delitos y actividades indebidas relacionadas con su emisión, administración y circulación, con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero.

“Claramente estamos afectando todo el sistema financiero y lo estamos acompañando también con sanciones para que, cuando suceda o podamos prevenir que suceda, haya elementos para poder tomar acciones antes de que ocurra algún acto”, señaló el morenista, durante la Stablecoin Conference 2026, organizada por Bitso.

La propuesta considera sancionar conductas como emitir o circular Activos Virtuales Estables sin autorización; usar, ocultar o desviar indebidamente las reservas de respaldo; proporcionar información falsa o engañosa sobre la convertibilidad de estos instrumentos, así como obstaculizar de manera intencional la supervisión de las autoridades.

Estas sanciones también podrían aplicarse a personas morales, cuando las infracciones o delitos se cometan a través de empresas o en beneficio de sus operaciones.

“Estamos afectando todo el ecosistema financiero. Si ustedes ven la iniciativa, se están reformando casi la totalidad de las leyes y participan todas las autoridades: Banco de México, con autorización y reservas; la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con supervisión operativa, infraestructura tecnológica y ciberseguridad; la Secretaría de Hacienda, para prevención de lavado de dinero y trazabilidad; y Condusef, para protección al usuario, reclamaciones y publicidad engañosa”, expuso Murat.

Además de multas, la propuesta contempla medidas inmediatas para contener riesgos. Entre ellas, Banco de México podría ordenar la suspensión total o parcial de la emisión, administración o circulación de Activos Virtuales Estables cuando existan riesgos para la estabilidad monetaria o el sistema de pagos.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores también podría suspender temporalmente la comercialización o apertura de nuevas cuentas ante infracciones graves o reiteradas. Asimismo, se faculta a Banco de México para revocar autorizaciones de emisores en caso de incumplimientos relevantes al régimen prudencial.

“El sistema debe saber que hay sanciones y consecuencias. Ese es el gran objetivo, pero también tenemos que tener consenso entre todos los actores y hablar con la verdad, porque claramente hay modelos financieros de varios participantes que se ven afectados y habrá actores que no tengan interés en que esto suceda hoy porque les va muy bien”, afirmó Murat.

El senador agregó que existe diálogo informal con Banco de México (Banxico) y estimó que la iniciativa podría avanzar en un periodo de seis a 12 meses, con una implementación gradual.

Perspectiva fintech

Desde el sector fintech, Claudia Núñez, directora general de la Asociación FinTech México, señaló que la regulación debe ser proporcional al riesgo de cada empresa y atender problemas concretos como el uso de efectivo, la baja bancarización, el acceso limitado al crédito para pymes y el uso de datos alternativos.

“La receta del éxito que ha tenido FinTech México en términos de regulación es que la asociación nace porque, cuando los emprendedores empezaron a querer entender cuáles eran los límites para operar estas nuevas entidades financieras digitales, la autoridad les dijo: se tienen que poner de acuerdo y quiero poder platicar con una sola voz”, destacó Núñez.

Alejandro Juraidini, director de Relaciones Institucionales de Bitso México, coincidió en que el diálogo entre empresas, gobierno y reguladores ha sido clave en otros países, como Estados Unidos, para avanzar en marcos sobre stablecoins.

“Hay varios casos de éxito en los que el trabajo conjunto entre gobierno e industria ha permitido avanzar en temas regulatorios. La pregunta es cómo replicar ese modelo en esta discusión y sumar a más senadores, para que no se trate sólo de la iniciativa de un legislador, sino de una agenda compartida. Lo ideal sería que el día de mañana tengamos a varios senadores impulsando este tema”, señaló Juraidini.