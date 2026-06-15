Estados Unidos ve en los stablecoins una vía para conectar a Latinoamérica mediante el dólar

Las monedas estables respaldadas por el dólar estadounidense representan una oportunidad para ampliar la conexión financiera de Latinoamérica con Estados Unidos, en un contexto en el que ese país busca impulsar la adopción de activos digitales bajo reglas más claras, de acuerdo con lo mencionado por Patrick Witt, director ejecutivo del Consejo de Asesores del Presidente para Activos Digitales en la Casa Blanca.

“Vemos a Latinoamérica como una oportunidad masiva y como grandes socios y amigos en todo el hemisferio. Creemos que hay una oportunidad muy importante para las stablecoins y otros activos digitales al crear rieles que conecten más a nuestro hemisferio y a todos sus habitantes”, dijo durante su participación en la Stablecoin Conference 2026, organizada por Bitso Business.

El planteamiento ocurre después de la aprobación en Estados Unidos de la Ley GENIUS, firmada en julio del 2025, que establece un marco federal para las stablecoins de pago. A la par, la Ley Clarity, enfocada en dar mayor definición al mercado de activos digitales, se mantiene en trámite legislativo.

De acuerdo con Witt, la adopción de marcos regulatorios similares en otros países facilitaría la operación transfronteriza de estos instrumentos, al abrir la puerta a esquemas de reconocimiento o reciprocidad regulatoria con Estados Unidos.

“Cuando existen los marcos regulatorios adecuados, es mucho más fácil avanzar. Hay un fuerte sentimiento a favor de las stablecoins en Estados Unidos, y estamos buscando ayudar a países y empresas fuera de Estados Unidos a aprovechar también esta gran oportunidad”, señaló Witt.

Para Daniel Vogel, director general de Bitso que participó con Witt, estos cambios legislativos representan hitos para la industria, no sólo por responder al crecimiento del sector, sino por establecer estándares de protección al consumidor y mayor certidumbre para el uso de activos digitales.

El directivo vinculó esta discusión con la realidad latinoamericana, donde las stablecoins ya son utilizadas por personas que buscan proteger valor o acceder a dólares digitales en economías con inflación elevada o restricciones financieras.

“Tenemos historias de primera mano de personas en Venezuela que han podido sobrevivir gracias a las stablecoins, particularmente con USDT. También lo hemos visto con personas en Argentina”, comentó Vogel.

Liderazgo en Estados Unidos

En ese sentido, el funcionario sostuvo que el objetivo de Estados Unidos es mantener liderazgo en el sector cripto mediante reglas claras, al considerar que la incertidumbre regulatoria frena la innovación y limita el desarrollo de nuevos modelos financieros.

“En las diferentes jurisdicciones y en las reglas que podrían aprobar, la incertidumbre regulatoria sofoca la innovación. Por eso, mientras sus respectivos países piensan en su propia legislación y claridad regulatoria, como industria deben involucrarse con los legisladores y tratar de educarlos”, afirmó Witt.

La visión de la Casa Blanca coloca a Latinoamérica como una región estratégica para la expansión de stablecoins respaldadas en dólares, en un momento en que Estados Unidos busca consolidar su marco regulatorio y extender el uso de estos instrumentos en pagos, transferencias y servicios financieros digitales.