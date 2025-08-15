Afores acumulan plusvalías por 608,000 millones de pesos entre enero y julio de 2025

Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tuvieron plusvalías por 74,286 millones de pesos durante el mes de julio, una caída de 10% respecto a las que lograron el mes anterior.

Con los resultados de julio, las Afores lograron hilar tres meses consecutivos de plusvalías, además de que en seis de los siete meses que van de 2025 han tenido rendimientos positivos, de acuerdo con la información divulgada por la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar).

Además, al cierre de julio, las Afores acumulan plusvalías en lo que va del 2025 por 608,466 millones de pesos, una cifra récord para los primeros siete meses de un año.

Los rendimientos positivos de julio se dieron en medio de las ganancias que apuntaron las bolsas de valores de Estados Unidos, además de la expectativa de que el Banco de México (Banxico) seguiría recortando las tasas de interés.

El índice bursátil estadounidense S&P 500 ganó 2.2% en el séptimo, esto en medio de la temporada de reportes trimestrales de resultados financieros de las principales compañías de Wall Street.

Mientras que en México, el mercado de deuda siguió descontando que el Banco de México (Banxico) iba a recortar la tasa de referencia en su reunión de agosto, hecho que terminó siendo confirmado la semana pasada.

Los recortes a la tasa de interés revalúan los precios de los bonos de deuda, lo que se ve reflejado en los portafolios de inversión de las Afores.

Las Afores tienen el mandato de invertir los ahorros para el retiro de los trabajadores mexicanos en instrumentos financieros como acciones en las bolsas de valores o bonos de deuda, con el fin de generar los mayores rendimientos posibles e incrementar el patrimonio de los cuentahabientes.

Esas inversiones de las Afores van presentando rendimientos (positivos o negativos) mes a mes, los cuales se van reflejando en las plusvalías o minusvalías que reportan las administradoras.

Al cierre de julio, las Afores administraban un total de 68.8 millones de cuentas individuales de ahorro para el retiro, con recursos por 7.65 billones de pesos.