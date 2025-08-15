Wall Street cierra mixto, pero avanza en la semana por apuestas sobre tasas de interés

Los principales índices de Wall Street cerraron mixtos las negociaciones de este viernes. Los promedios mostraron cambios moderados, pero marcaron avances en la semana, impulsados por las expectativas de recortes a las tasas de interés de la Reserva Federal (Fed).

El Promedio Industrial Dow Jones, compuesto por las acciones de 30 gigantes, ganó 0.08%, con 44,946.12 puntos, mientras que el índice S&P 500, de las empresas más valiosas, cayó 0.29% a 6,449.80 puntos. El Nasdaq Composite bajó 0.40% a 21,622.98 puntos.

Los datos económicos modificaron las apuestas de recortes de tasas a lo largo de la semana. Las cifras de precios al consumidor impulsaron elevaron las expectativas de un recorte a casi 100% el martes, pero los precios al productor el jueves moderaron el entusiasmo.

Este viernes el informe de ventas minoristas mostró un incremento mayor a lo esperado y las cifras de producción industrial bajaron. Al cierre de la semana, las apuestas seguidas por la herramienta Fed Watch, de CME, ven 84.6% probable un ajuste de 25 puntos base.

Por otra parte, los operadores esperaban atentos una reunión que mantendrán en Alaska los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladimir Putin, para buscar un nuevo acuerdo de alto el fuego en Ucrania luego de varias críticas desde la Casa Blanca.

Seis de los 11 principales sectores del S&P 500 cerraron con caídas, siguiendo el tono mixto. Cuidado de la salud lideró las alzas y tecnologías de la información las pérdidas. Dentro del Dow Jones, los títulos de UnitedHealth destacaron con un alza de 12 por ciento.

La aseguradora médica UnitedHealth subieron tras conocerse que Berkshire Hathaway compró 5.04 millones de títulos o cerca de 1,570 millones de dólares, tras una primera mitad de 2025 compleja para la aseguradora. La noticia generó apuestas de una recuperación.

En el desempeño semanal, los tres índices registraron avances, destacando el Dow Jones, con un aumento de 1.74% que lo acercó a su máximo de cierre. El S&P 500 se movió 0.94% y el Nasdaq 0.81%. En el año, los índices avanzan 5.65%, 9.66% y 11.97 por ciento.