Mifel mantendrá rendimiento de 10% en su cuenta digital en lo que resta del año

Banca Mifel informó, en un comunicado, que mantendrá su tasa de rendimiento de 10% anual en su cuenta digital en lo que resta del año.

Lo anterior, pese a una tendencia a la baja en la tasa de interés de referencia por parte del Banco de México (Banxico) ante una disminución de la inflación. Hoy la tasa objetivo se encuentra en 7.50 por ciento.

De acuerdo con el banco que dirige Daniel Becker, revitalizada en el 2024 como parte de la transformación digital de la institución bancaria, su cuenta digital se ha posicionado como uno de los productos más atractivos del mercado mexicano, al ofrecer una tasa de 10% de rendimiento anual, además de beneficios únicos y una experiencia sencilla y rápida para abrir y administrar desde la App.

El 2025, con buen desempeño

Mifel destacó que impulsada por esta oferta diferencial su cuenta digital ha tenido en el 2025 un desempeño sobresaliente, y desde inicios de año ha registrado un fuerte crecimiento de clientes “nativos digitales”, y un crecimiento de doble dígito en los saldos de estas cuentas.

En el último mes y medio, apuntó, la captación incluso se ha duplicado.

“El éxito de Banca Mifel con este producto radica, entre muchas cosas, en lo atractivo de su tasa, la facilidad para abrir la cuenta de forma 100% digital, así como por la ausencia de comisiones o condiciones de plazo”, resaltó.

Beneficios

Entre los beneficios de la Cuenta Digital Mifel –lanzada en el 2018– se encuentran: rendimiento de 10% anual; sin comisiones ocultas ni plazos; selección de diseños de tarjetas, y depósitos mensuales hasta de 500,000 pesos manteniendo la tasa.

De igual forma, promociones exclusivas en su cuponera digital; beneficios, preventas, firmas de autógrafos y experiencias únicas con sus alianzas con uno de los equipos más importantes del futbol mexicano, un reciente campeón de la liga de béisbol y con el torneo de tenis de Los Cabos.

“Lo que hace único a Banca Mifel es que nos encontramos en la intersección entre un banco tradicional y uno digital. De un lado ofrecemos la solidez financiera, la confianza, la seguridad y el servicio personalizado de un banco con trayectoria; y del otro, la agilidad, la innovación y la experiencia práctica de un banco digital”, expresó Daniel Becker.